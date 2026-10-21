Xây dựng đề án mới về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 5

Chiều 21/10, thảo luận tại Tổ 15 (Đoàn Lào Cai, Vĩnh Long), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có những góp ý và nêu nhiều định hướng quan trọng về việc sửa đổi các dự án luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại thảo luận tổ chiều 21/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Với Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương 5 ban hành một nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thay thế Nghị quyết số 27 và 28 của Trung ương (khóa XII). Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi có một nghị quyết mới của Trung ương, Luật Bảo hiểm xã hội gần như sẽ thay đổi toàn bộ.

Nêu bối cảnh của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng cho biết tất cả dự án luật liên quan đều phải tập trung sửa. Mục tiêu ban đầu là phấn đấu đến tháng 3/2027 phải kết thúc toàn bộ việc sửa các dự án luật liên quan, tuy nhiên vì số lượng luật cần sửa lên tới 157 nên khó có thể đạt được mốc thời gian này. Vì thế, Bộ Chính trị quyết định cho kéo dài nhiệm vụ này đến hết năm 2027...

Góp ý vào Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, mục tiêu chủ yếu là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện nguyên tắc vừa thúc đẩy thị trường lao động, vừa đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến năm 2030 phải bảo đảm bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân và kế hoạch giao đến năm 2026 đạt 95%. Phó Thủ tướng thông tin, mục tiêu này đã đạt gần 96%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại thảo luận tổ chiều 21/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, thảo luận tại Tổ 2, (Đoàn TP.HCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành chủ trương mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động trên nền tảng số theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy định về người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số là quá rộng, chưa làm rõ được những vấn đề căn cốt như: ai đóng, đóng trên cơ sở thu nhập nào và nền tảng số phải chịu trách nhiệm gì?

"Nếu chưa định danh rõ đối tượng mà đã quy định bắt buộc tham gia thì sẽ khó thực thi, dễ phát sinh tranh chấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị thực hiện đầy đủ Kết luận số 276 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định rõ đối tượng và thời điểm áp dụng; nghiên cứu lộ trình phù hợp, có thể từ năm 2028, đủ thời gian để hoàn thiện pháp luật lao động và kết nối dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các nền tảng số.

Trường hợp chưa đủ cơ sở và chưa đạt được sự đồng thuận thì cần cân nhắc giữ quy định hiện hành.

"Phải hoàn thiện quy trình thực hiện, bảo đảm kết nối dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu thuế và dữ liệu của các nền tảng số.

Hiện nay, bất cứ lĩnh vực nào cũng cần dữ liệu, nền tảng số, chuyển đổi số, thậm chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản lý", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.