Toàn cảnh hội thảo góp ý kiến. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Chiều 29/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới".

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành có liên quan; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công tác tư tưởng, xây dựng giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

Đây là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ công đoàn đóng góp ý kiến, hoàn thiện Đề án theo hướng thiết thực, khả thi, sát với đời sống công nhân, người lao động. Qua đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọc Duy Hiểu khẳng định: Việc xây dựng Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới" mang ý nghĩa cấp thiết và đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọc Duy Hiểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Sự cần thiết này bắt nguồn từ sự phát triển mạnh mẽ về số lượng lẫn chất lượng của đội ngũ công nhân, đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tác động của khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi số và việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cùng với những chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức chính trị, bối cảnh mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức lẫn biện pháp làm công tác tư tưởng cho công nhân, người lao động.

Đặc biệt, việc chăm lo và giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, nhất là lực lượng công nhân trẻ không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần chấp hành pháp luật. Qua đó, trang bị cho người lao động khả năng nhận diện, xử lý thông tin và giữ vững lập trường trước các vấn đề thực tiễn, góp phần khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất và sự nghiệp phát triển đất nước.

Góp ý vào dự thảo Đề án, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, cần rà soát, sắp xếp lại bố cục Đề án theo ba nhóm vấn đề chính gồm: bối cảnh thế giới và khu vực; tình hình trong nước; tình hình công nhân, công đoàn và công tác tư tưởng đối với người lao động. Phần lý do xây dựng Đề án cần viết ngắn gọn, khái quát hơn, đồng thời phân tích rõ tác động của các vấn đề quốc tế và trong nước, nhất là thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, đến niềm tin, tư tưởng và tâm trạng của công nhân, người lao động.

Đối với phần thực trạng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đề nghị cần làm rõ cả tình hình công nhân, người lao động và công tác tư tưởng; các nội dung về hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần triển khai theo hướng logic, chặt chẽ.

Các bài học kinh nghiệm cần thể hiện rõ đặc thù của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; đồng thời, chỉnh sửa câu chữ, thuật ngữ bảo đảm chính xác. Phần quan điểm, mục tiêu cần sử dụng cách diễn đạt thống nhất với các văn kiện hiện hành, đồng thời xác định rõ tên gọi và nội dung đặt ra đối với tư tưởng công nhân, người lao động trong bối cảnh mới, làm nổi bật những vấn đề thực tiễn đang tác động đến công nhân, người lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Bôn đóng góp ý kiến. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Cùng góp ý vào dự thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị phần lý do xây dựng Đề án cần được khái quát, tập trung làm rõ tính cấp thiết, tránh phân tích dài. Phần thực trạng cần phản ánh đầy đủ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Về bối cảnh quốc tế và trong nước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Bôn cho rằng cần phân tích rõ những biến động chính trị, kinh tế thế giới, sự phát triển của khoa học-công nghệ và các yếu tố trong nước tác động đến công nhân, người lao động cũng như công tác tư tưởng, qua đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp.

Về quan điểm chỉ đạo, cần diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, nhấn mạnh yêu cầu công tác tư tưởng phải được triển khai chủ động, kịp thời, thường xuyên đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của giai cấp công nhân; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Đây là những điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Trao đổi tại hội thảo, Trung tá Nguyễn Duy Hùng (Bộ Công an) nhấn mạnh công tác tư tưởng đối với công nhân lao động là then chốt và đề nghị Đề án cần xác định rõ phạm vi người lao động cần hướng đến, không chỉ giới hạn ở công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mà còn bao gồm cả lao động ở khu vực phi chính thức như: lái xe công nghệ, giao hàng... Đây là nhóm có đặc thù làm việc phân tán, không tập trung tại một địa điểm nhưng thường xuyên tương tác trên môi trường số. Do đó, cần có cách thức tuyên truyền, định hướng phù hợp.

Cán bộ công đoàn các cấp dự hội thảo. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Bên cạnh đó, cần bổ sung hai nhóm giải pháp trọng tâm: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật...

Một ý kiến từ các công đoàn cơ sở cho thấy, cần chuyển hóa nội dung tuyên truyền thành hành động. Đặc biệt cung cấp các bộ tài liệu dưới hình thức video để những người lao động làm việc phân tán xem được trên điện thoại di động.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng công nhân cần được định hướng tư tưởng bằng những cách gần gũi hơn. Do đó nên có những giải pháp cụ thể để cấp cơ sở thực hiện hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới. Việc phát huy vai trò định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó tiếp tục phát huy được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Thường trực cho biết các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ công đoàn các cấp tại hội thảo sẽ được tổ soạn thảo tiếp thu tối đa, hoàn thiện Đề án...