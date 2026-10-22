Xây dựng Đề án Bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn

Theo điều tra của Sở NN-MT TPHCM, toàn thành phố có gần 12.000 cơ sở ngành nghề nông thôn, thu hút trên 36.300 lao động, giá trị sản lượng gần 9.500 tỷ đồng. Nhóm ngành nghề chủ lực là chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

Đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Đề án của Sở NN-MT TPHCM, giai đoạn 2026-2030, để đáp ứng nguồn nhân lực ngành nghề nông thôn, thành phố sẽ chú trọng đào tạo nghề, truyền nghề, tôn vinh nghệ nhân, xây dựng đội ngũ kế cận và thu hút lao động trẻ tham gia các ngành nghề truyền thống, nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát triển lâu dài của các làng nghề, nghề truyền thống trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành nghề nông thôn.

Nghề đúc bánh tráng truyền thống tại xã Phú Hoà Đông (TPHCM) đang được bảo tồn. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Góp ý cần bổ sung vào Đề án, TS Lê Đức Minh, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho rằng, việc tổ chức quảng bá thương hiệu, điểm đến du lịch làng nghề trong các chương trình xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế là hết sức cần thiết. Thành phố cần khuyến khích, hướng dẫn xây dựng mô hình “Mỗi làng nghề một sản phẩm du lịch đặc trưng”.

Một cơ sở đan lát truyền thống tại xã Thái Mỹ (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đại diện Sở Công thương cũng đề xuất cần tăng cường truyền thông đa phương tiện nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ lực, sản phẩm làng nghề có tiềm năng xuất khẩu.

Một số đại biểu đề nghị, UBND TPHCM bố trí vốn theo lộ trình hàng năm, cho phép lồng ghép nguồn vốn, ưu tiên dự án bảo tồn nghề có nguy cơ mai một, xử lý môi trường và hạ tầng làng nghề gắn với du lịch.