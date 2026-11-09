Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2.A01 hệ tập trung, khóa học 2026. Ảnh: Hoa Xuân

Tạo chuyển biến thực chất

Trong bối cảnh tỉnh vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa phải giải quyết khối lượng lớn công việc phát sinh và triển khai các mục tiêu phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ càng trở nên cấp thiết.

Trọng tâm trước hết là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Các cấp ủy chú trọng học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã rà soát, kiện toàn tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 452 lượt công chức, viên chức được tiếp nhận, điều động, biệt phái. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ tiếp tục được đổi mới, từng bước gắn với vị trí việc làm, sản phẩm công việc và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm.

Tính đến ngày 22/10/2026, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 6.255 đảng viên mới, đạt 85,6% chỉ tiêu năm. Các chương trình, kế hoạch về kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị. Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 760 tổ chức đảng và 1.056 đảng viên; giám sát hơn 700 tổ chức đảng và hơn 1.100 đảng viên.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận 3 tổ chức đảng, 8 đảng viên có vi phạm; qua giám sát phát hiện 48 tổ chức đảng và 36 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm. Về thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật 222 đảng viên.

Cùng với đó, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; chú trọng xác minh tài sản, thu nhập, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và chủ động phòng ngừa sai phạm từ cơ sở.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 04- ĐA/TU ngày 17/6/2026 về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2026-2030”; chú trọng phát huy phong trào “Dân vận khéo”, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn, nhất là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị.

Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động ngày càng nền nếp, thông suốt; chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được hoàn thiện. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, mạng lưới cơ sở giáo dục, thôn, tổ dân phố và các tổ chức đảng được triển khai đồng bộ, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức và hoạt động.

Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tiếp tục chuyển theo hướng khoa học, thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Thường trực Tỉnh ủy và các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường làm việc trực tiếp với các sở, ngành và 129 xã, phường để nắm tình hình, nhận diện khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, cùng với thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, đã góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Trọng tâm là quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa những hạn chế, khuyết điểm, nguy cơ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; lấy chất lượng cuộc sống, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Bám sát nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, toàn diện và bền vững trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đến năm 2030, phấn đấu nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đặt yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức lên hàng đầu.

Các cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chủ trì, nguồn lực, thời hạn và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Chú trọng xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền và văn hóa liêm chính; đề cao công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu và phân bổ nguồn lực.

Việc tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đồng bộ, liên thông phải gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã. Tỉnh đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang chủ động cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung vào lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ cao.

Các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được rà soát, theo dõi, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đồng thời có ý nghĩa cấp thiết trước những yêu cầu mới. Với quyết tâm chính trị cao, việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để Ninh Bình phát triển trong giai đoạn mới.