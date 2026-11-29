Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Vận hành năm thứ hai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, thôn và trường học, xã Ứng Thiên đối mặt với khối lượng nhiệm vụ lớn. Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) cùng chủ đề công tác năm 2026 của thành phố “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”, Đảng ủy xã xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến tiến độ hạ tầng và đầu tư công.

Dự án mở rộng quốc lộ 21B qua địa bàn xã Ứng Thiên. Ảnh: Vân Nga

Theo định hướng lãnh đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn, cấp ủy yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đảng ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn phải nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh vấn đề phát sinh để cấp ủy xem xét, chỉ đạo, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ nhưng thiếu theo dõi, đôn đốc ở những dự án còn vướng mắc.

Cùng đó, Đảng ủy xã Ứng Thiên duy trì giao ban hằng tháng với bí thư, tổ chức đảng trực thuộc, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và bí thư chi bộ trường học; tổ chức làm việc chuyên đề với UBND xã về GPMB các dự án trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát được gắn với nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đưa vào vận hành phần mềm giám sát thường xuyên tại địa chỉ giamsat.ungthien.com.vn và hệ thống Dashboard.

Trong năm 2026, Đảng ủy xã Ứng Thiên đã hoàn thành 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 36 tổ chức đảng và 4 đảng viên, cùng 1 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng, góp phần hỗ trợ theo dõi tiến độ, tổng hợp thông tin và đôn đốc nhiệm vụ kịp thời hơn.

Ở tuyến khu dân cư, sau khi hoàn thành sắp xếp 29 thôn thành 19 thôn và kiện toàn 9 trưởng thôn, 21 phó trưởng thôn, Đảng ủy chỉ đạo đội ngũ bí thư chi bộ và trưởng thôn giữ vai trò nòng cốt. Cấp ủy cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng để kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách GPMB; bí thư chi bộ và trưởng thôn bám sát địa bàn có dự án, thu hồi đất, phối hợp cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động từng hộ dân, sớm nắm bắt tâm tư và phản ánh vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tạo chuyển biến thực chất

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, năm 2026 trên địa bàn xã Ứng Thiên có 12 dự án phải thực hiện GPMB với tổng diện tích thu hồi 67,31 ha. Tính đến ngày 23-11, diện tích đã GPMB đạt 58,53 ha (tương đương 86,95%), trong đó có 10 dự án đang triển khai. UBND xã đã ban hành 426 quyết định thu hồi đất và 52 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Văn phòng cấp ủy tham mưu ban hành 5 văn bản của Ban Chỉ đạo GPMB, góp phần kịp thời thể chế hóa chỉ đạo và đôn đốc tiến độ.

Trong điều hành, Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Đỗ Năng Bình tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát tiến độ từng dự án, phối hợp với các thôn xác minh nguồn gốc đất, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết kiến nghị đúng thẩm quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ứng Thiên chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Ảnh: Lê Hoa

Song song với chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên sau khi tiếp nhận chức năng tham mưu công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng từ ngày 1-9-2026 duy trì hiệu quả 4 tổ công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, tổ chức 4 hội nghị nắm bắt dư luận xã hội, 8 cuộc điều tra, khảo sát trực tuyến, đối thoại trực tiếp và giám sát 45 công trình, dự án qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, giữ vững ổn định tình hình, không phát sinh điểm nóng khiếu kiện đông người.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác GPMB tại Ứng Thiên vẫn còn khó khăn như một số dự án giao thông chậm tiến độ, phải đề xuất thành phố gia hạn (dự án quốc lộ 21B). Đảng ủy xã thẳng thắn chỉ ra việc bám sát địa bàn của một số cán bộ phụ trách có lúc chưa thường xuyên; cụ thể hóa kết luận gắn với tiến độ, trách nhiệm cá nhân chưa kịp thời; tuyên truyền, vận động ở vài khâu chưa đồng bộ. Những hạn chế này bắt nguồn từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan như năm thứ 2 vận hành chính quyền địa phương hai cấp với khối lượng việc lớn, hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ phức tạp, một số vị trí chuyên môn thiếu hoặc kiêm nhiệm.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Ứng Thiên tiếp tục rà soát, phân loại vướng mắc theo thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết; tăng cường kiểm tra thực tế, đôn đốc nhiệm vụ chậm tiến độ để tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn. Khi cấp ủy bám sát cơ sở, bí thư chi bộ và trưởng thôn phát huy vai trò nòng cốt ở khu dân cư, chính quyền chủ động thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt vận động, giám sát, công tác GPMB sẽ chuyển biến thực chất, tạo nguồn lực phát triển địa phương.