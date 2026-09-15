Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện
Ngày 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh", đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-toan-dien-10430631.html