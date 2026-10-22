Xây dựng Đảng bộ Trung đoàn 282 trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Kế Nghiệp, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy và từng cá nhân Đảng ủy viên; tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" và công tác xây dựng Đảng năm 2026.

Đồng thời, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Kế Nghiệp, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Trung đoàn 282 đã đạt được.

Đại tá Phan Kế Nghiệp yêu cầu tập thể Đảng ủy và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xếp loại bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.