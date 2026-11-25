Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm qua, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững sự lãnh đạo của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; góp phần để Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; huy động, tập trung các nguồn lực để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; kết quả giao quân năm 2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác huấn luyện tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" trên cả 5 tiêu chuẩn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Qua kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thống nhất tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan quân sự địa phương, nhất là Ban CHQS các xã, phường và cơ quan, đơn vị trong mô hình tổ chức mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, gắn chuyển đổi số với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hầu A Lềnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá trên tinh thần nhấn mạnh những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2026. Đồng thời, bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027, nhất là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Tiếp tục rà soát đề xuất xây dựng trụ sở, thao trường huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nội dung kiểm điểm cá nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu sau khi kiểm điểm các cá nhân khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ tập thể theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2027.