Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, niềm tự hào sâu sắc nhất của Bách khoa là những con người biết nhận việc khó, đủ sức giải quyết việc khó và sẵn sàng cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời đại khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng đang đặt ra những thử thách mới. Để vươn lên, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa hơn bao giờ hết. Bởi vậy, phải xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung.

Mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước; cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: nhandan.vn

Để tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn đào tạo với nghiên cứu và sản xuất; coi trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống và thực hành; phải đào tạo được những kỹ sư làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp; những chuyên gia đủ sức dẫn dắt các chương trình lớn.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước; cần chọn đúng hướng ưu tiên, xác định rõ năng lực phải xây dựng, sản phẩm phải tạo ra và đối tác cùng thực hiện; cần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn; tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đại học Bách Khoa trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thu hút người tài cống hiến cho đất nước. Qua đó trở thành nơi những nhà khoa học, chuyên gia ở khắp nơi tìm thấy cơ hội thực hiện những công trình có ý nghĩa, cùng góp sức vào sự phát triển của Việt Nam. Muốn thực hiện được điều này, Đại học Bách khoa Hà Nội cần chủ động kết nối, tạo những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Người tài phải được tin tưởng, được chủ động về chuyên môn và có điều kiện để làm việc lâu dài. Với những chuyên gia chưa thể đến làm việc thường xuyên, cần mở rộng hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Sự hội tụ ấy phải tạo thêm năng lực cho Việt Nam và cơ hội trưởng thành cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, lợi ích rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và sử dụng sản phẩm; cần phát huy Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành ra mắt tháng 6/2026; bảo đảm nguồn lực cho kiểm định, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và sản xuất thử; nâng cao năng lực kỹ thuật, hiệu quả sản xuất.

Nhấn mạnh về việc gìn giữ, phát triển văn hóa Bách khoa, lấy phẩm chất con người làm nền tảng cho mọi thành tựu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các thầy cô phải là tấm gương về trí tuệ, phẩm giá và sự tận tụy, truyền cho người học niềm say mê, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Một môi trường học thuật cởi mở, nhân văn, biết trân trọng sáng tạo và tiếp thu tinh hoa thế giới sẽ giúp những giá trị Bách khoa tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa qua các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: nhandan.vn

Với truyền thống 70 năm cùng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của các thế hệ thầy trò, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn tới những thành tựu mới, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trình bày Diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Giáo sư Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên sau hòa bình thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật kiến thiết đất nước.

70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành một đại học danh tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế về kỹ thuật và công nghệ. Nhà trường vinh dự sở hữu nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, được ghi nhận bằng các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Ghi nhận những đóng góp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh…