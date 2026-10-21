Quy hoạch đô thị Đà Nẵng với hệ sinh thái biển, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc. Ảnh: XUÂN SƠN

Mục tiêu quy hoạch là đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, dữ liệu, du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đến năm 2075, Đà Nẵng là thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á; từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Về tính chất đô thị, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; cực tăng trưởng về du lịch; trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học và công nghệ; đô thị có vị trí chiến lược trong hệ thống đô thị quốc gia, đầu mối giao thông và viễn thông chiến lược, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải quốc gia.

Đà Nẵng là trung tâm thương mại tự do, tài chính, văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm kết nối, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thông quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, cảng hàng không; cửa ngõ ra biển quan trọng của tiểu vùng sông Mekong kết nối với ASEAN và quốc tế.

Là cực tăng trưởng phía Bắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đầu mối kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng Bắc Trung Bộ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các nước ASEAN; trung tâm liên kết, lan tỏa các giá trị di sản thế giới; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Đà Nẵng sẽ phát triển theo chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Ba vùng phát triển gồm vùng ven biển phía Đông, tập trung phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung vào sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Ba cực phát triển gồm cực phía Bắc, bao gồm khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An cùng các khu đô thị lấn biển, tập trung phát triển dịch vụ, tài chính, du lịch, di sản, công nghiệp công nghệ cao và logistics; cực phía Nam gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cực liên kết Nam Hội An gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch và thương mại.

Hai trục liên kết Bắc - Nam gồm trục phía Đông và trục phía Tây. Trục phía Đông gắn với các hệ thống giao thông quốc gia như quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển, đường sắt Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao quốc gia, kết nối với thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi.

Các hệ thống giao thông đô thị gồm đường đô thị tốc độ cao, đường sắt đô thị và đường thủy nội địa, kết nối các cực phát triển của thành phố. Trục phía Tây gắn với đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường mới phía Tây thành phố, kết nối các khu vực miền núi, cửa khẩu, Tây Nguyên và thành phố Huế.

Bốn hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở các tuyến giao thông quan trọng, gồm quốc lộ 40B; quốc lộ 14E, 14H và tuyến đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức; quốc lộ 14D kết nối cửa khẩu quốc tế Nam Giang; quốc lộ 14G, nay là ĐT604, kết nối khu vực phía Đông với cửa khẩu Tây Giang.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó số dân thường trú khoảng 4,7 triệu người; đến năm 2050 trên 6,5 triệu người, trong đó số dân thường trú khoảng 5,4 triệu người. Đến năm 2050, thành phố có khoảng 30 đô thị phát triển theo hướng đồng bộ và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I cho toàn thành phố.

Theo định hướng, du lịch phát triển trên toàn thành phố với quy mô đất khoảng 9.700 - 10.200ha với 3 không gian du lịch chính: sinh thái, kiểm soát phát triển gắn với bảo tồn; du lịch văn hóa - di sản; du lịch biển, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm dọc ven biển phía Đông.

Không gian du lịch văn hóa được định hướng trong quy hoạch của thành phố đến năm 2050, tầm nhìn 2075. Ảnh: XUÂN SƠN

Hình thành các trung tâm thương mại tầm cỡ quốc gia, quốc tế; Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với các đầu mối giao thông lớn; phát triển chợ đầu mối nông sản miền Trung - Tây Nguyên và trung tâm logistics gắn với chợ đầu mối tại xã Thăng Bình khoảng 130ha.

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số, quy mô khoảng 300 - 320ha.

Phát triển hệ thống trung tâm logistics tích hợp đa phương thức theo mô hình mạng lưới. Bao gồm: Trung tâm logistics Hòa Nhơn, Trung tâm logistics Ga Kim Liên, Trung tâm logistics Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm logistics xã Hòa Vang, Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn gắn với chợ đầu mối Hòa Phước, Trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai, Trung tâm logistics tại Tam Kỳ - Quảng Phú, Trung tâm logistics Chaval - Nam Giang, các trung tâm logistics và kho bãi gắn với cửa khẩu (Nam Giang, Tây Giang, Bờ Y...).

Phát triển công nghiệp, công nghiệp quốc phòng kết hợp sử dụng lưỡng dụng và logistics theo mô hình xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường; bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, sử dụng đất hiệu quả.

Định hướng phát triển các cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và sử dụng đất hiệu quả...

Xem toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch tại đây.