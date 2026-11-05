Xây dựng Đà Nẵng hướng tới mô hình thành phố chăm sóc toàn diện, bền vững

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống chăm sóc cần được nhìn nhận theo cách tiếp cận tổng thể, có sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng.

Theo khảo sát hộ gia đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UN Women (Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ) thực hiện, 96,1% hộ gia đình có ít nhất một nhóm đối tượng cần được chăm sóc, hỗ trợ; 93,5% người chăm sóc chính là phụ nữ, và thời gian chăm sóc bình quân của phụ nữ cao từ 2,8 đến 4,4 lần so với nam giới.

Chi phí cao là rào cản lớn nhất, với 70,6% hộ chưa sử dụng dịch vụ chăm sóc có trả phí nêu lý do này. Những con số đó cho thấy chăm sóc không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà là vấn đề phát triển chung của thành phố.

Trên cơ sở đó, báo cáo khung khuyến nghị đặt ra định hướng xây dựng Đà Nẵng hướng tới mô hình thành phố chăm sóc, thông qua các trụ cột, nhóm giải pháp và lộ trình thực hiện.

Những nội dung cần được quan tâm gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ chế điều phối liên ngành; phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc đa dạng, có chất lượng và có khả năng tiếp cận; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường dữ liệu, công nghệ, truyền thông và cơ chế theo dõi, đánh giá...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về cơ chế điều phối liên ngành và phát triển nguồn nhân lực chăm sóc trong lộ trình xây dựng mô hình thành phố chăm sóc tại Đà Nẵng; phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chăm sóc dài hạn và kết nối hệ thống y tế với hệ thống chăm sóc tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, thảo luận về phát huy vai trò của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng mô hình thành phố chăm sóc từ cơ sở; vai trò của doanh nghiệp trong phát triển dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững tại thành phố Đà Nẵng.