Xây dựng Đà Lạt thân thiện trước thềm Festival Hoa

Đà Lạt đang cải tạo cảnh quan, xây dựng nhiều hạng mục chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Từ những "bông hoa" học đường

Những ngày này, nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và không gian đô thị tại Đà Lạt đang được chỉnh trang, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Phố núi đang khoác lên mình diện mạo mới, sẵn sàng chào đón người dân và du khách đến với sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương vào cuối tháng 12/2026.

Bên cạnh vẻ đẹp của hoa, kiến trúc và cảnh quan, một yếu tố quan trọng không kém chính là xây dựng và lan tỏa hình ảnh con người Đà Lạt thân thiện, trung thực và trách nhiệm. Những lần trao trả tài sản bị đánh rơi trong thời gian gần đây đã cho thấy nét đẹp ấy được tạo nên từ những việc làm bình dị của học sinh, người dân, tài xế xe taxi và cán bộ, chiến sĩ công an.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc vui mừng khi nhận lại tài sản bị đánh rơi

Đầu tháng 9/2026, trên đường đi học về qua khu vực đường Đống Đa, 3 em: Trần Minh Long, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tây Sơn; Trần Nguyên Quân, học sinh lớp 5A7 và Phan Thành Khôi Nguyên, học sinh lớp 3A5, cùng học tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phát hiện một túi xách tại khu vực đồi Robin.

Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng và 18,5 triệu đồng. Các em lập tức báo cho phụ huynh, sau đó cùng người thân mang tài sản đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt giao nộp. Qua xác minh, chiếc túi là của chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh. Khi nhận lại đầy đủ tài sản, chị Phúc vui mừng trước hành động trung thực của các em và sự hỗ trợ của lực lượng công an.

Cũng từ một hành động trung thực của học sinh, nữ du khách Nurul Nadia Nabilah, quốc tịch Malaysia, đã tìm lại được chiếc camera hành trình Insta360 trị giá khoảng 10 triệu đồng vào đêm 24/10. Chiếc camera lưu giữ nhiều hình ảnh, video trong hành trình tham quan Việt Nam nên khi bị thất lạc, chị cùng bạn nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Em Nguyễn An Gia Huy trình bày về quá trình nhặt được tài sản

Rất may, chiếc camera trên đã được em Nguyễn An Gia Huy, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học An Dương Vương, nhặt được trên đoạn đường gần nhà. Huy đã mang về giao cho bố là anh Nguyễn Đăng Bảo An để tìm người đánh rơi.

Với sự hỗ trợ của Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, chị Nurul Nadia Nabilah đã nhận lại chiếc camera và gửi lời cảm ơn đến em Nguyễn An Gia Huy cùng gia đình và lực lượng Công an phường đã nhiệt tình hỗ trợ.

2 câu chuyện diễn ra ở những thời điểm khác nhau nhưng đều bắt đầu từ lựa chọn rất rõ ràng của các em học sinh: nhặt được tài sản phải tìm cách trả lại người đánh mất. Đó không chỉ là lòng trung thực của mỗi cá nhân mà còn cho thấy sự giáo dục từ gia đình, nhà trường đang được thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống.

Chị Nurul Nadia Nabilah vui mừng khi nhận lại tài sản của mình

Đối với du khách, niềm vui khi tìm lại tài sản còn đi cùng sự cảm kích trước cách ứng xử chân thành, trách nhiệm của người dân địa phương. Hình ảnh những học sinh nhỏ tuổi chủ động giao nộp tài sản vì thế đã góp thêm những gam màu gần gũi, trong trẻo cho Đà Lạt ngàn hoa.

Đến lan tỏa về một Đà Lạt thân thiện

Không chỉ học sinh, nhiều người dân Đà Lạt cũng đang góp phần lan tỏa tinh thần “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Ngày 21/9, anh Hà Văn Thắng, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, phát hiện một túi xách bên đường và mang đến Công an phường giao nộp. Từ những thông tin trong túi, Công an phường xác định chủ sở hữu là ông Jang Ju Hwan, quốc tịch Hàn Quốc, đang lưu trú trên địa bàn.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trao trả lại tài sản cho ông Jang Ju Hwan

Chiếc balo cùng tài sản cá nhân và giấy tờ quan trọng đã được trao trả đầy đủ. Tại buổi nhận lại tài sản, ông Jang Ju Hwan bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường. Việc làm của anh Hà Văn Thắng cùng quá trình xác minh nhanh chóng đã giúp vị khách nước ngoài tránh được nhiều khó khăn trong chuyến đi.

Ngày 11/10, chị Nguyễn Quỳnh Chi, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhặt được một túi xách màu đỏ tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Bên trong có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và khoảng 1 triệu đồng. Chị Quỳnh Chi mang túi đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhờ tìm chủ sở hữu.

Đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng trao trả tài sản cho anh Lê Nhật Duy

Người đánh rơi là một du khách trú tại xã Đức Linh. Do sơ suất để quên túi xách rồi tiếp tục di chuyển đến khu vực khác, chị đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Nhờ sự trung thực của người nhặt được và việc xác minh kịp thời của lực lượng công an, nữ du khách nhận lại đầy đủ tài sản trước khi làm thủ tục trả phòng.

Tinh thần trách nhiệm ấy còn được thể hiện trong chính đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an. Ngày 18/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Nguyễn Thái Hiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, nhặt được một chiếc ví có 1,6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ. Anh lập tức giao nộp cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt. Chủ nhân chiếc ví được xác định là một sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, trú tại tỉnh Tây Ninh và tài sản đã được trao trả trong ngày.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, phường Cam Ly - Đà Lạt trao trả chiếc điện thoại du khách để quên trên xe cho lực lượng công an để trả cho du khách

Trong một vụ việc khác, sự phối hợp có trách nhiệm của người làm dịch vụ vận tải đã giúp nữ du khách Trung Quốc tìm lại chiếc điện thoại để quên trên taxi. Tối 7/10, chị Miao Tingyu, quốc tịch Trung Quốc, đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo về việc để quên điện thoại trên xe.

Sau khi rà soát hành trình, lực lượng công an xác định anh Nguyễn Văn Mạnh, trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, là tài xế đã chở du khách. Anh Mạnh nhanh chóng phối hợp tìm và trao trả chiếc điện thoại. Nhận lại tài sản, chị Miao Tingyu vui mừng, bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường và sự phối hợp của tài xế.

Những hành động đẹp của người dân Đà Lạt đang góp phần xây dựng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đẹp trong lòng du khách

Mỗi vụ việc có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy sự kết nối giữa người dân, người làm dịch vụ và lực lượng Công an cơ sở. Người nhặt được tài sản chủ động giao nộp; tài xế tích cực phối hợp; lực lượng công an khẩn trương tiếp nhận, xác minh và liên hệ trao trả. Những lời cảm ơn, sự vui mừng và cảm kích của du khách chính là phản hồi chân thực về cách ứng xử thân thiện, trách nhiệm của con người Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là dịp giới thiệu những không gian hoa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc trưng đến đông đảo du khách. Nhưng để hình ảnh Đà Lạt được nhớ lâu thì ngoài vẻ đẹp về cảnh quan phố núi còn cần những con người đẹp trong cách ứng xử. Sự thân thiện ấy đang được bồi đắp từ chính những việc làm giản dị, chân thành mỗi ngày.