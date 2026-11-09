Xây dựng cuộc sống bình yên

Ở Mà Sa Phìn, nhắc đến ma túy, nhiều người vẫn chưa thể quên những năm tháng nặng nề đã đi qua. Có những gia đình quanh năm lam lũ trên nương, dưới ruộng nhưng cuộc sống vẫn túng thiếu. Hạt thóc vừa thu hoạch chưa kịp cất đầy bồ đã phải đem bán; vật dụng trong nhà lần lượt đội nón ra đi vì ma túy. Hơn 50 tuổi, anh P.A.L. ở thôn Mà Sa Phìn đã nghiện ma túy gần 30 năm. Bao công sức lao động, những hạt thóc làm ra bằng mồ hôi, cả sự chắt chiu của vợ con cũng có lúc không giữ nổi trước vòng xoáy ma túy.

Nhắc lại chuyện cũ, anh L. cho biết: “Trước đây, có khi mua được bao thóc, ít gạo về nhà, đợi vợ con đi làm là tôi lại lấy một phần đem bán, có tiền mua ma túy. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến vợ con”. Đằng sau lời ân hận ấy là cả quãng đời mà anh L. không thể lấy lại. Ma túy không chỉ lấy đi tiền bạc, sức khỏe mà còn bào mòn trách nhiệm của người chồng, người cha. Khi bị cuốn vào cơn nghiện, cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật; những dự định giản dị như có đủ gạo ăn, nuôi con học hành đến nơi đến chốn cũng trở thành điều không dễ thực hiện.

Ở cạnh nhà anh L., anh P.A.D. cũng nhiều năm sống trong sự lệ thuộc vào ma túy. Sau khi cai nghiện thành công, điều anh cảm nhận rõ nhất là sự nhẹ nhõm khi có thể sống và lao động mà không còn bị ma túy trói buộc. “Trước kia lúc nào cũng bị ma túy ám ảnh. Bây giờ làm được bao nhiêu thóc, tôi để lại cho gia đình, không mang bán nữa. Tôi biết lo cho vợ con, có tiền cho con cái đi học đầy đủ. Chỉ mong mình giữ được như thế này, chăm chỉ làm việc để bù đắp phần nào những năm tháng đã bỏ phí”, anh D. chia sẻ.

Hành trình trở về bắt đầu khi một người biết nghĩ đến gia đình trước bản thân, biết quý trọng thành quả lao động và nhận ra mình vẫn còn cơ hội sửa chữa những sai lầm đã qua.

Mà Sa Phìn từng là điểm nóng về an ninh, trật tự, có những gia đình mà cả hai vợ chồng, thậm chí nhiều thế hệ cùng vướng vào ma túy. Khi cơn nghiện hiện diện trong một mái nhà, việc vận động một người từ bỏ đã khó; để cả gia đình cùng thay đổi lại càng gian nan. Bởi thế, mỗi trường hợp cai nghiện thành công không chỉ là niềm vui của riêng người trong cuộc, mà còn mở ra hy vọng cho những gia đình đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn ấy.

Từ đầu năm đến nay, thôn Mà Sa Phìn có 12 người cai nghiện thành công, trở về lao động, phát triển kinh tế gia đình. Những người còn lại đang tích cực điều trị tại các cơ sở cai nghiện.

Đằng sau kết quả ấy là quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, quản lý và hỗ trợ người nghiện, với sự tham gia của chính quyền cơ sở, lực lượng công an cùng những người gần gũi nhất trong cộng đồng.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy, xã Minh Lương triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò chủ lực, chủ động rà soát, nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, đồng thời phối hợp quản lý người nghiện và người sau cai.

Riêng Công an xã trực tiếp đấu tranh, làm rõ 12 vụ với 14 bị can. Cùng với công tác đấu tranh, địa phương đưa toàn bộ 147 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn vào diện quản lý chặt chẽ, trong đó có 59 người sau cai và 88 người đang điều trị.

Sau bóng tối ma túy, những cuộc đời đang dần hồi sinh. Khi không còn bị cơn nghiện trói buộc, người lớn biết chăm lo cho gia đình, trẻ nhỏ có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Hành trình xây dựng xã không ma túy ở Minh Lương vẫn còn những việc phải làm, nhưng từ sự đổi thay của từng con người, từng mái nhà, niềm tin về cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn đang được vun đắp.