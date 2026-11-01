Xây dựng cửa khẩu số tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Được biết, hiện nay các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Chẳng hạn, cơ quan Hải quan sử dụng hệ thống thông quan tự động, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN; Bộ đội Biên phòng ứng dụng hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh, quét hộ chiếu, camera giám sát; lực lượng Công an, kiểm dịch sử dụng các hệ thống chuyên ngành…

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (ảnh CTV).

Các hệ thống, phần mềm hiện nay chủ yếu hoạt động độc lập, chưa có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu đồng bộ giữa các lực lượng. Việc điều phối, kiểm soát tổng thể các hoạt động tại cửa khẩu chưa được thực hiện trên một nền tảng thống nhất.

Ngày 1/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp để xây dựng cửa khẩu số, tiến tới mô hình cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; đề xuất giải pháp kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm chia sẻ thông tin đồng bộ giữa các lực lượng, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị họp với lãnh đạo các đơn vị liên quan để định hướng xây dựng cửa khẩu số Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ và quy trình vận hành, hướng đến xây dựng hệ thống quản lý cửa khẩu tập trung, hiện đại, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua biên giới.