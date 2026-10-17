Xây dựng Coteccons (CTD) trình phương án chia cổ tức 25%, lên kế hoạch lợi nhuận 1.050 tỷ đồng

Chi trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu cho người lao động

Ngày 20/10 sắp tới, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trước thềm đại hội, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã công bố tài liệu bổ sung chi tiết về kế hoạch phân phối lợi nhuận tính đến ngày 30/6/2026. Công ty đệ trình phương án trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25%. Với quy định cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 2.500 đồng, tổng số tiền dự kiến chi trả cho đợt phân phối này ước tính đạt gần 279,6 tỷ đồng.

Cùng với phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị Coteccons trình đại hội thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. Khối lượng chào bán dự kiến là 1.154.347 cổ phiếu quỹ trên tổng số 2.203.247 cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ. Khối lượng này tương đương 1,03% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thực hiện bắt đầu từ khi đại hội thông qua đến hết năm tài chính 2028 tức ngày 30/6/2028 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, doanh nghiệp trình phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá chào bán cũng được ấn định ở mức 10.000 đồng một đơn vị. Thời hạn thực hiện phương án này tương tự như kế hoạch bán cổ phiếu quỹ. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành từ hai đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Công ty giải trình việc phát hành cổ phiếu ESOP để giữ chân và gia tăng sự gắn bó lâu dài của các nhân sự chủ chốt tại công ty mẹ và các công ty con.

Chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng và danh mục dự án hạ tầng

Về các chỉ tiêu tài chính, tài liệu đại hội cho thấy Coteccons đặt ra kế hoạch tăng trưởng cho niên độ 2026 đến 2027. Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 42.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 22% so với kết quả thực hiện của năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh thực tế của niên độ tài chính 2025 đến 2026 vừa kết thúc đóng vai trò cơ sở để công ty đề ra các chỉ tiêu mới. Trong kỳ báo cáo, Coteccons ghi nhận tổng doanh thu 34.340 tỷ đồng và lãi ròng 788 tỷ đồng. Các số liệu này lần lượt vượt 14,5% kế hoạch doanh thu và vượt 12,6% kế hoạch lợi nhuận được đại hội cổ đông giao phó.

Cập nhật về tình hình hoạt động chuyên môn, Coteccons vừa công bố thông tin được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp đạt được danh hiệu này. Trên thực địa công trường, công ty đang trực tiếp tham gia thi công một số công trình hạ tầng và giao thông. Danh mục các dự án đang triển khai bao gồm Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.