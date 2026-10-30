Xây dựng Coteccons (CTD) triển khai phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/đơn vị, dự kiến thu về 11,5 tỷ đồng

CTCP Xây dựng Coteccons (mã ck: CTD) vừa thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP 2025), đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 chấp thuận.

Theo phương án vừa được thông qua, Coteccons dự kiến sử dụng 1,15 triệu cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động, tương đương khoảng 1,03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện. Giá bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Với khối lượng dự kiến phân phối, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 11,5 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ đợt bán.

Số tiền thu được sẽ được Coteccons sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Coteccons, chương trình ESOP được triển khai nhằm giữ chân nhân sự, tăng cường sự gắn bó lâu dài của đội ngũ nhân sự chủ chốt, đồng thời ghi nhận những người lao động có thâm niên và đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của công ty cũng như các đơn vị thành viên. Toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo chương trình sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đáng chú ý, Coteccons đã công bố danh sách 341 người lao động dự kiến được phân phối cổ phiếu trong đợt này.

Trong đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, dự kiến được mua 100.000 cổ phiếu CTD, tương đương 1 tỷ đồng tính theo mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phân phối cho Chủ tịch HĐQT chiếm khoảng 8,7% tổng khối lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán trong chương trình.

Trước đó, ngày 20/10/2026, Coteccons đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 và thông qua nhiều nội dung liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức và chương trình cổ phiếu dành cho người lao động. Theo nghị quyết đại hội, Coteccons sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/6/2026 thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu CTD sẽ được nhận 2.500 đồng cổ tức. Với phương án này, Coteccons dự kiến chi gần 279,6 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh kế hoạch bán 1,15 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động, đại hội cũng thông qua phương án phát hành thêm 1,5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương đương khoảng 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án phát hành, Coteccons dự kiến thu về thêm 15 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, chương trình phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết năm tài chính 2028, tức ngày 30/6/2028, hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Tương tự chương trình bán cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu phát hành thêm cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Bên cạnh các phương án phân phối lợi nhuận và chính sách dành cho người lao động, Coteccons cũng thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2027, kéo dài từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2027.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 22% so với kết quả thực hiện trong năm tài chính trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được xây dựng ở mức 1.050 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 34%.

Nếu hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của Coteccons trong năm tài chính 2027 sẽ vượt mốc 1.000 tỷ đồng.