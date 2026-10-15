Xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai trên quốc lộ 15C

Vết nứt sụt tạo rãnh sâu tại Km89+250 trên tuyến quốc lộ 15C

Theo quyết định, Sở Xây dựng được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp (chủ đầu tư). Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 18,58 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành công trình trong quý II năm 2027.

Điểm nứt, sụt lún kéo dài hàng chục mét tại Km89+250 trên tuyến quốc lộ 15C

Cụ thể, trên quốc lộ 15C, tại Km54+030 (xã Trung Lý), sẽ điều chỉnh tim tuyến, khôi phục nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tại Km89+250 (xã Pù Nhi), sẽ xử lý sạt lở taluy âm, gia cố nền đường, khắc phục mặt đường hư hỏng.

Trên đường tỉnh 519, tại Km24+300 (xã Vạn Xuân), sẽ xử lý sạt lở taluy âm, thay thế cống, khôi phục nền và mặt đường.

Như Báo SGGP ngày 17-9-2026 đã đăng thông tin “Thanh Hóa: Mặt đường quốc lộ 15C sụt lún, nứt toác”, phản ánh do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13-9 đến ngày 22-9, mặt đường tại Km89+250 quốc lộ 15C bị hư hỏng, sụt lún kéo dài hàng chục mét, nhiều vị trí nứt toác sâu khoảng 20-30cm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng để khắc phục.