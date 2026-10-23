Xây dựng công trình 'Đèn đường chiếu sáng' tại phường Thục Phán

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia xây dựng công trình đèn đường chiếu sáng tại tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Thục Phán.

Công trình gồm 5 cột đèn chiếu sáng, tổng kinh phí khoảng 10 triệu đồng, được thực hiện từ nguồn kinh phí đóng góp của các đơn vị và nguồn lực xã hội hóa. Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm mà còn nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, an toàn.

Đây là hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Đồng thời, là dịp để đoàn viên, thanh niên phường Thục Phán và Chi đoàn Phòng An ninh nội địa, sinh viên thực tập khóa D54, Học viện An ninh nhân dân tăng cường giao lưu, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.