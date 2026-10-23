Xây dựng công sở không khói thuốc

Cán bộ, công chức xã Xuân Viên thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc lá tại cơ quan, công sở.

Cuối tháng 9, trong chuyến công tác tại UBND xã Xuân Viên, chúng tôi ghi nhận từ chân cầu thang đến các phòng làm việc của trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã đều được gắn biển “Cấm hút thuốc”. Qua quan sát thực tế, không có cán bộ, công chức nào của xã hút thuốc lá trong khuôn viên trụ sở làm việc. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành quy định về PCTHTL đã trở thành nền nếp trong cơ quan. Đồng chí Bùi Văn Khiêm, cán bộ Văn phòng HĐND&UBND xã Xuân Viên cho biết: Xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác PCTHTL, trong đó chú trọng xây dựng môi trường công sở không khói thuốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định về PCTHTL. Nhờ đó, việc thực hiện các quy định không khói thuốc nơi công sở không còn mang tính hình thức, đã trở thành hành động cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Trước đây ngồi làm việc trong phòng kín, đôi khi có mùi thuốc lá khiến nhiều người, nhất là chị em rất khó chịu. Đến nay, tình trạng này không còn nữa, chúng tôi cảm thấy môi trường làm việc thoải mái, trong lành.

Thực hiện Luật PCTHTL, tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTHTL, không hút thuốc lá tại trụ sở cơ quan tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Đồng thời tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTHTL. Luật PCTHTL năm 2012 quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước và một số địa điểm công cộng khác. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã gắn nhiệm vụ PCTHTL với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và các phong trào thi đua hằng năm. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho bộ phận phụ trách hành chính và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở, đảm bảo môi trường công sở trong lành, không khói thuốc.