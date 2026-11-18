Toàn cảnh Đại hội Hội người Việt Nam tỉnh Khammouane lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Tham dự Đại hội có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn cán bộ Tổng Lãnh sự quán; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Khammouane cùng đông đảo đại biểu, hội viên Hội người Việt Nam tại địa phương.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Việt Nam và Lào đang hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027.

Với phương châm “Kế thừa, nâng cao tổ chức Hội, xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hòa nhập, phát triển trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành khóa XI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ khóa X (2022-2026), đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn hạn chế.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về đời sống và nguồn lực, Hội đã nỗ lực duy trì hoạt động, tập hợp, đoàn kết cộng đồng, vận động hội viên chấp hành pháp luật nước sở tại, tích cực hòa nhập với cộng đồng các dân tộc Lào và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, gặp mặt nhân dịp lễ, Tết tiếp tục được duy trì, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng và lan tỏa tinh thần hướng về quê hương, đất nước.

Công tác giáo dục, khuyến học cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Trường Thống Nhất được đầu tư xây dựng cơ sở mới với kinh phí 25 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), góp phần cải thiện điều kiện dạy và học.

Hội tiếp tục duy trì phong trào dạy và học tiếng Việt, quan tâm giới thiệu con em trong cộng đồng sang Việt Nam học tập theo các chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam. Các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn cũng được triển khai thường xuyên.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành khóa XI. Ông Nguyễn Văn Hùng (Khăm Hùng Vị Lay Sắc) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Khammouane khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại Đại hội. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Hội người Việt Nam tỉnh Khammouane đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh vai trò của Hội trong công tác tập hợp, đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào nói chung, quan hệ giữa tỉnh Khammouane và các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị Ban Chấp hành khóa XI tiếp tục củng cố tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội cần quan tâm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Thống Nhất, đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tổng Lãnh sự cũng đề nghị Ban Chấp hành khóa XI cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hoạt động thiết thực, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Thay mặt Ban Chấp hành khóa XI, đại diện Hội bày tỏ cảm ơn trước sự tin tưởng của Đại hội, khẳng định quyết tâm kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ trước, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thành công của Đại hội Hội người Việt Nam tỉnh Khammouane lần thứ XI đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội, hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại địa phương ngày càng đoàn kết, hòa nhập và phát triển, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)