Xây dựng cộng đồng Khu dân cư Phú Đa đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Phú Đa.

Khu dân cư thôn Phú Đa có 239 hộ với 999 nhân khẩu. Trong những năm qua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình hình kinh tế - xã hội được ổn định, an ninh - chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, nhân dân trong thôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, góp phần tăng thêm sự đồng thuận trong xã hội và khối Đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã trong việc thực hiện nếp sống sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, đối với việc cưới vận động nhân dân không tổ chức quá 1,5 ngày; không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, âm nhạc không mở trước 5 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống bà con thôn Phú Đa.

Thôn vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống có văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn nét đẹp, truyền thống đoàn kết của khu dân cư, cùng nhau đăng ký thi đua, không vi phạm pháp luật, nói không với các biểu hiện, hành vi thiếu văn hóa, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa lành mạnh, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của nhân dân, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, cảnh giác với các đạo lạ, đạo không được pháp luật thừa nhận; phối hợp tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân, Phú Đa đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa với tổng mức đầu tư trên 965 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp của nhân dân trong thôn trên 465 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của Khu dân cư thôn Phú Đa.

Chia vui với nhân dân khu dân cư thôn Phú Đa, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân vui mừng với những kết quả đạt được. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, thôn Phú Đa tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó, cùng nhau giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ngay từ thôn, xóm.

Tin, ảnh: Quốc Việt