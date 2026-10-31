Xây dựng cộng đồng khỏe mạnh bền vững

Y, bác sĩ Điểm y tế Miền Đồi tận tình, chu đáo chăm sóc bệnh nhân.

Có mặt tại Điểm y tế Miền Đồi từ sớm để khám sức khỏe, ông Bùi Văn Chù (sinh năm 1957, trú tại xóm Phú Sơn) chia sẻ: “Tôi bị bệnh tăng huyết áp nên phải đi khám và nhận thuốc điều trị định kỳ hàng tháng. Nhiều năm liền, dù trời mưa hay nắng gắt, cứ đến lịch là tôi lại ra trạm. Các y, bác sĩ ở đây rất tận tình, chu đáo, không chỉ đo huyết áp, cấp phát thuốc đầy đủ mà còn hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe. Nhờ có điểm trạm ngay gần nhà, người dân vùng cao chúng tôi không còn phải vất vả ngược xuôi lên tuyến trên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí”.

Theo ông Bùi Văn Vịnh - Giám đốc Trạm Y tế xã Thượng Cốc, Trạm Y tế xã có chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Trạm đảm nhận việc triển khai công tác khám, chữa bệnh ban đầu, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, quản lý các bệnh không lây nhiễm cũng như thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Trạm hiện có 19 cán bộ, viên chức, trong đó có 2 bác sĩ đa khoa. Dù mô hình sau sáp nhập gồm 1 trạm chính và 2 điểm y tế phụ đặt ra nhiều áp lực, đội ngũ cán bộ y tế vẫn nỗ lực bám bản, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu và điều trị cho bà con.

Nhờ sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, trong 9 tháng năm 2026, Trạm Y tế xã Thượng Cốc khám, chữa bệnh cho hơn 2.400 lượt người; trong đó gần 1.750 lượt người khám thẻ BHYT. Công tác quản lý thuốc, vật tư y tế, hồ sơ chuyên môn và thống kê báo cáo được duy trì nghiêm túc, đúng quy định. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý bệnh mạn tính và truyền thông giáo dục sức khỏe đều được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, trạm đã tích cực tham mưu cho UBND xã thực hiện đảm bảo tiến độ “Chiến dịch 90” cập nhật 12 cơ sở dữ liệu về y tế và “Chiến dịch 100 ngày” tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của Trạm Y tế xã Thượng Cốc vẫn đối mặt với không ít khó khăn do địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều, trong khi đó nguồn nhân lực còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng như hạ tầng công nghệ thông tin ở một số điểm trạm còn thiếu đồng bộ; nhận thức và thói quen khám sức khỏe định kỳ của một bộ phận người dân đồng bào thiểu số vẫn còn những hạn chế nhất định.

Chia sẻ về định hướng nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Vịnh - Giám đốc Trạm Y tế xã Thượng Cốc cho biết: “Trạm sẽ tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, cải tiến quy trình tiếp đón và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi chú trọng bảo đảm thực hiện đúng quy trình chuyên môn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh và quản lý tốt các bệnh mạn tính tại cộng đồng. Đồng thời, trạm sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, phối hợp chặt chẽ với các xóm trong công tác tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”.

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể y, bác sĩ cùng sự quan tâm sát sao từ chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã Thượng Cốc đang từng ngày khẳng định vai trò là điểm tựa y tế tin cậy của Nhân dân vùng cao.

Dù chặng đường phía trước vẫn còn những bộn bề, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm và y đức sáng ngời, những “chiến sĩ áo trắng” nơi đây vẫn ngày đêm bám địa bàn, tận tụy chăm lo cho sức khỏe của người dân. Chính sự gắn bó ấy đã và đang thắp lên niềm tin vững chắc, góp phần xây dựng một cộng đồng xã Thượng Cốc ngày càng khỏe mạnh, bình yên và phát triển bền vững.