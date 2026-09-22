Xây dựng công an xã, phường vững mạnh

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hóa Quỳ cùng lực lượng ở cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trước nguy cơ bị ngập do mưa lũ.

Thực tiễn cho thấy, phần lớn những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự đều bắt đầu từ cơ sở. Một mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, tranh chấp, khiếu kiện, vi phạm pháp luật hay những biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự nếu được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay từ đầu sẽ không trở thành điểm nóng, phức tạp kéo dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công an cấp xã hiện nay không đơn thuần là xử lý vụ việc khi đã xảy ra mà phải chuyển mạnh sang nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và giải quyết từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Chỉ thị số 10, ngày 15/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa công an cấp xã với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng ở cơ sở để nắm chắc địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy sự bình yên của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Khi cán bộ công an thực sự gần dân, hiểu dân, kịp thời nhận diện những vấn đề nảy sinh trong từng khu dân cư, từng địa bàn, công tác bảo đảm an ninh, trật tự sẽ chuyển từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: “Muốn công an cấp xã mạnh, trước hết phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, đủ năng lực xử lý mọi tình huống và giải quyết công việc ngay tại cơ sở. Một cán bộ công an cơ sở không chỉ làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn phải xử lý nhiều công việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, doanh nghiệp; đồng thời có khả năng phối hợp với các lực lượng để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn. Cùng với xây dựng con người, hiện đại hóa công an cấp xã phải được bắt đầu từ phương thức làm việc. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu số trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý dân cư, giải quyết thủ tục hành chính, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở”.

Nhằm xây dựng công an cấp xã vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phối hợp để triển khai thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình tự quản về an ninh, trật tự nếu được tổ chức phù hợp sẽ tạo thêm “tai mắt” từ cơ sở, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường. Quan trọng hơn, khi người dân tin tưởng, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng, thế trận an ninh Nhân dân sẽ được củng cố vững chắc tạo nền tảng để Thanh Hóa giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.