Xây dựng Công an Thủ đô đi đầu trong tiến trình hiện đại hóa

Chiều 30/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy và đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phổ biến, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Thái

Sau khi nghe báo cáo và các tham luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP cùng các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt công tác. Nhiều mục tiêu đạt kết quả cao hơn mặt bằng chung cả nước; nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá được triển khai, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, vừa tổ chức thực hiện, vừa thường xuyên rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đáng chú ý, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, với nhiều mô hình, giải pháp như ứng dụng Hanoi Smart Police, hệ thống camera AI, Trung tâm dữ liệu của Công an TP, thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ giám sát an ninh, trật tự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tổ chức bộ máy Công an TP cơ bản được sắp xếp theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ ngày càng được củng cố, nâng cao trình độ về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ được quan tâm, hỗ trợ các chế độ, chính sách vượt trội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của Công an TP trong công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời báo cáo cấp ủy, các cơ quan liên quan và lãnh đạo thành phố về những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh điểm nóng. Cùng với đó, lực lượng Công an đã tiên phong tham gia tháo gỡ những điểm nghẽn của thành phố, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Đức Thắng, cùng với tốc độ phát triển nhanh của Thủ đô, các vấn đề về an ninh, trật tự ngày càng đa dạng, phức tạp. Tội phạm trên không gian mạng, nguy cơ an ninh phi truyền thống và những vấn đề phát sinh từ quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải bứt phá, phát triển vượt trội, thực sự tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành ủy Hà Nội xác định xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm riêng của Công an TP mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, với sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân Thủ đô.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 86-KL/TW và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Thái

Trong đó, các xã, phường cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Công an cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để lực lượng Công an địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy Công an TP tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy các giải pháp tháo gỡ, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện; tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, lấy danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân làm nền tảng trong thực thi nhiệm vụ, với tinh thần “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Đặc biệt, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tiến thẳng lên hiện đại, với lộ trình sớm hơn so với Công an các địa phương khác trong cả nước.