Thông qua triển khai đồng bộ Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, văn hóa từng bước thấm sâu vào đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng bản sắc và khơi dậy khát vọng phát triển.

Đồng bào người Nùng ở xã Chợ Đồn tích cực tham gia các hoạt động phục dựng, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bồi đắp những giá trị tốt đẹp

Xác định văn hóa và con người giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, ngày 10/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 18-ĐA/TU về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay sau khi Đề án được ban hành, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn. Đến nay, 75 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện.

Từ định hướng chung, nhiều hoạt động cụ thể được triển khai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị gia đình, cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Người dân ngày càng phát huy vai trò trong các hoạt động phát triển văn hóa tại địa phương.

Xây dựng con người phát triển toàn diện không chỉ dừng ở nâng cao tri thức, đạo đức, lối sống mà còn chú trọng khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát huy hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các cuộc thi như “Bức thư có cánh”, “Em vẽ gia đình của em”, Cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và Triển lãm tranh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích trẻ em thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với gia đình. Qua những bức tranh, lá thư giản dị, các em được bồi đắp tình cảm gia đình, lòng biết ơn và tinh thần nhân ái.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian số. Việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia mạng xã hội, hướng tới môi trường giao tiếp văn minh, lành mạnh.

Phát triển con người toàn diện còn gắn với nâng cao thể chất, xây dựng lối sống tích cực. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa; các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, liên hoan văn hóa, nghệ thuật và thể thao ở cơ sở thu hút đông đảo người dân tham gia.

Năm 2026, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 36,2%; tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục, thể thao đạt trên 32,5%. Những hoạt động này không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn tăng cường gắn kết cộng đồng, hình thành nếp sống năng động, lành mạnh.

Để văn hóa hiện diện trong mỗi cộng đồng

Xây dựng con người phát triển toàn diện không thể tách rời việc kiến tạo môi trường văn hóa, bởi gia đình, nhà trường và cộng đồng chính là những không gian nuôi dưỡng nhân cách, hình thành chuẩn mực ứng xử và gìn giữ truyền thống.

Thời gian qua, Thái Nguyên quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận và hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên được bắt đầu từ việc xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp trong thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, mô hình Thư viện và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại cơ sở đã được triển khai rộng khắp. Đến nay, 92/92 xã, phường tổ chức ra mắt và đưa mô hình vào hoạt động. Không chỉ là nơi đọc sách, tìm kiếm thông tin, các thiết chế này còn trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, học tập và sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Trong năm 2026, Bảo tàng - Thư viện tỉnh cấp mới 3.475 thẻ bạn đọc, phục vụ 50.160 lượt bạn đọc, với 99.561 lượt sách, báo luân chuyển. Kết quả này phản ánh nhu cầu tiếp cận tri thức, học tập và hưởng thụ văn hóa ngày càng được quan tâm.

Cùng với các hoạt động tại cơ sở, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Năm 2026, Thái Nguyên tổ chức các chương trình nổi bật như Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc”, chương trình khai mạc Mùa du lịch với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”...

Thái Nguyên là vùng đất hội tụ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc. Các địa danh lịch sử cách mạng, không gian văn hóa trà, làn điệu dân ca, nghi lễ và phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc tạo nên chiều sâu văn hóa riêng có của địa phương.

Vì vậy, xây dựng con người Thái Nguyên giàu bản sắc trước hết là nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Gìn giữ bản sắc, khơi dậy khát vọng phát triển

Năm 2026, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Tỉnh triển khai các nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có những công trình gắn với An toàn khu Định Hóa, Cụm di tích Pù Cọ và nhiều di tích tại các địa phương.

Các quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn và danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL đưa “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc ghi danh khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức dân gian gắn với cây chè, đồng thời mở ra cơ hội bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị văn hóa trà trong phát triển du lịch, kinh tế và đời sống xã hội.

Nghệ nhân hát Sli Nùng ở thôn 4, xã Chợ Đồn, đang truyền dạy làn điệu hát Sli cho thế hệ trẻ.

Cùng với di sản trà, văn hóa các dân tộc thiểu số được gìn giữ thông qua hoạt động truyền dạy, xây dựng mô hình văn hóa, sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản tư liệu truyền thống. Cuốn sách Thần tích, thần sắc tỉnh Thái Nguyên là một trong những kết quả góp phần lưu giữ nguồn tư liệu quý về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương...

Ông Vũ Đức Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Thời gian tới, ngành Văn hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân về vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững. Đồng thời, ngành tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, giàu bản sắc không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hành trình ấy bắt đầu từ mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư; từ ý thức gìn giữ truyền thống đến khát vọng học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.

Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng trong mỗi con người, truyền thống sẽ trở thành sức mạnh, bản sắc trở thành lợi thế, tạo nền tảng để Thái Nguyên tự tin vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Một số kết quả nổi bật thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU trong năm 2026 75 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

36,2% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục, thể thao đạt trên 32,5%.

92/92 xã, phường đã tổ chức ra mắt, đưa vào hoạt động mô hình Thư viện và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

400 di tích trên địa bàn tỉnh đã được kiểm kê theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, đạt 100%.

1 di sản văn hóa phi vật thể là “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Vượt chỉ tiêu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn quy mô cấp tỉnh, quốc gia trong năm 2026.

Tập 1 cuốn sách Thần tích, thần sắc tỉnh Thái Nguyên đã được biên soạn, xuất bản, phát hành; nhiều dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa tiếp tục được triển khai.