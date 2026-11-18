Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố Thanh Bình, phường Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 18/11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng Đoàn công tác đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố Thanh Bình, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai.

Khu phố Thanh Bình được hình thành trên cơ sở sắp xếp địa bàn các khu dân cư Thanh Bình, An Bình và Suối Trầu trước đây. Khu phố có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.408ha, với 3.233 hộ với 10.951 nhân khẩu.

Đến thời điểm này, khu phố Thanh Bình hiện có 1 hộ nghèo; 1.257 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt hơn 90%, thu nhập ổn định; 100% hộ có nhà xây kiên cố...

Đồng chí Lê Minh Trí cùng các đại biểu tham quan gian hàng OCOP tại ngày hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh: Năm nay là năm đầu tiên cả nước kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đối với Đồng Nai, Ngày hội còn được đặt trong không gian của “Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết” với chủ đề “Đồng Nai-Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Đây là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển.

Trưởng ban Nội chính Trung ương tin rằng, thông qua Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những hoạt động giao lưu, gặp gỡ, những lời thăm hỏi, những bữa cơm thân tình, mà sẽ được chuyển hóa thành trách nhiệm, thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, gia đình và từng người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao việc khu phố Thanh Bình đã triển khai mô hình Tủ an sinh xã hội với thông điệp “Ai cần thì lấy-Ai có thì góp” đã trở thành một điểm sáng về tinh thần tương thân tương ái và đặc biệt là mô hình “Nhà Văn hóa Khu phố thông minh-Kết nối nhân dân” với việc ứng dụng công nghệ số giúp người tiếp cận dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Long Thành, cùng toàn thể bà con khu phố Thanh Bình tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong khu phố, phát huy dân chủ ở cơ sở. Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến với từng hộ gia đình bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu.

Đồng chí Lê Minh Trí tặng quà cho Khu dân cư Thanh Bình. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Với lợi thế nằm gần sân bay Long Thành và các công trình hạ tầng trọng điểm, khu phố Thanh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Do vậy, địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động người dân thích ứng với quá trình đô thị hóa; nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng lao động, khả năng tiếp cận việc làm và các cơ hội kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm người dân được thụ hưởng những thành quả từ quá trình phát triển của thành phố.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Đồng Nai, xây dựng con người Đồng Nai văn minh, nghĩa tình trong quá trình đô thị hóa. Đi đôi với sự phát triển là yêu cầu giữ gìn những giá trị văn hóa, tình làng nghĩa xóm và truyền thống tốt đẹp. Mỗi người dân hãy cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp, để Thanh Bình phát triển hiện đại nhưng vẫn đậm nghĩa tình và giàu bản sắc.

Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và từng bước chuyển đổi số. Xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và phường Long Thành rà soát, cân đối nguồn lực theo thẩm quyền từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình dân sinh thiết yếu:

"Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo hiệu quả", đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Công viên và trồng cây lưu niệm Khu phố Thanh Bình, phường Long Thành.

Trước đó, đồng chí Lê Minh Trí cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án Công viên và trồng cây lưu niệm khu phố Thanh Bình, phường Long Thành.