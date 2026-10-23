Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt, tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Hội nghị được kết nối đến 102 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; đồng thời hướng dẫn quy trình 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Hội nghị tập trung làm rõ yêu cầu rà soát vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, sản phẩm công việc và trách nhiệm của từng vị trí; trao đổi kinh nghiệm chuẩn hóa, kiểm chứng dữ liệu, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm khả năng liên kết, cập nhật và khai thác.

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thêm cơ sở triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BÍCH THÙY