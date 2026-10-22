Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031, vào chiều 22/10.

Hội nghị được kết nối 3.212 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của hơn 55.000 đại biểu. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, hội nghị do đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bìa phải) và đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung chỉ đạo của Trung ương nhằm cụ thể hoá Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 7 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Trọng tâm hội nghị là hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; làm rõ công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết 8 bước rà soát, sử dụng thống nhất 9 biểu mẫu nghiệp vụ, tạo cơ sở triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi, cung cấp kết quả tiếp nhận, chuẩn hoá và kiểm chứng nguồn dữ liệu đã thu thập. Qua đó, xác định rõ các nhóm dữ liệu đã được xác nhận, dữ liệu cần kiểm chứng và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị ngay trong năm 2026, bảo đảm tính liên kết, cập nhật và khai thác hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cà Mau tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ công việc, sản phẩm và tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuân thủ nghiêm lộ trình và các mốc tiến độ đã đề ra, tuyệt đối không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung; công tác quản lý biên chế phải được thực hiện trên cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm rõ nguồn gốc, có tính liên kết và khả năng khai thác hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, không áp dụng cào bằng, máy móc định mức biên chế hoặc tỷ lệ tinh giản bình quân giữa các địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh.