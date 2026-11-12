Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm: Tập trung kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu

Người dân liên hệ bộ phận một cửa giải quyết các vấn đề liên quan hộ tịch ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN

Mới đây, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết yêu cầu xuyên suốt của đợt rà soát không chỉ là hoàn thành việc kê khai, nhập liệu mà quan trọng hơn là làm rõ chức năng, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, có thể kiểm chứng và sử dụng được làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực.

Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành bộ dữ liệu ban đầu về danh mục nhiệm vụ, công việc và vị trí việc làm; thực hiện kê khai, kiểm tra, xác nhận và đồng bộ dữ liệu lên Cổng theo đúng tiến độ để phục vụ tổng hợp, rà soát, đối chiếu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về dữ liệu gốc và kết quả xác nhận dữ liệu ban đầu; những nội dung chưa đủ căn cứ phải xác định rõ vấn đề còn thiếu, nguyên nhân, đầu mối xử lý và thời hạn bổ sung.

Cụ thể, từ ngày 10/11 đến trước ngày 15/11/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, chuẩn hóa và kiểm chứng dữ liệu; đối chiếu mối liên hệ giữa danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm với danh mục vị trí việc làm; thống nhất danh mục tham chiếu, mã hóa các nhóm nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm để bảo đảm khả năng liên kết, tổng hợp, phân tích thống nhất.

Đối với việc xác định nhu cầu nhân lực, cần vận dụng thống nhất các tiêu chí, phương pháp theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; phân biệt rõ số người quy đổi theo khối lượng công việc, số người cần bố trí và số biên chế đề xuất.

Việc đánh giá phải gắn với yêu cầu sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và năng lực chuyên môn; có căn cứ về khối lượng, thời gian thực hiện, đồng thời tính đến tác động của chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa. Không suy trực tiếp số nhiệm vụ có thể số hóa hoặc chuyển giao thành tỷ lệ giảm nhân lực; không tính trùng tác động đã phản ánh trong số liệu gốc, không đề xuất tăng cơ học từ kết quả tính toán.

Về xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương là hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu số người hiện có, xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế từng năm theo tiến độ chung. Trong đó, ưu tiên điều phối, đào tạo, bố trí lại và sử dụng chung nhân lực; thực hiện mục tiêu tinh giản theo Kết luận số 40-KL/TW, ngày 02/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031, với lộ trình phù hợp, tránh đột biến, không cắt giảm bình quân và không tự động chuyển kết quả tính nhu cầu thành chỉ tiêu biên chế.

Để bảo đảm tiến độ, các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai các nội dung kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu và các nhiệm vụ rà soát, tổng hợp chuyên đề về phân cấp, phân quyền; kết nối, chia sẻ dữ liệu; xử lý nhiệm vụ giao thoa, chồng chéo; đánh giá tác động của chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ, xã hội hóa; chuẩn hóa vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế.

Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì tổng hợp dữ liệu đã xác nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự kiến phương án, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và phụ lục hồ sơ trình Bộ Chính trị theo các mốc tiến độ được giao. Các vụ địa bàn tăng cường theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình từng đầu mối; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, kèm phương án và thời hạn xử lý.

Theo Kế hoạch số 71-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành gửi dữ liệu ban đầu trước ngày 10/11/2026; đến trước ngày 20/11/2026 hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp, dự kiến phương án trước ngày 25/11/2026 để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương vào đầu tháng 12/2026 và trình Bộ Chính trị ngay trong quý IV/2026.

Đầu tháng 11/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, khảo sát thực tiễn đến vận hành Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, vướng mắc liên quan việc kê khai, nhập liệu.

Cùng với công tác tập huấn, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp khảo sát, nắm tình hình, kiểm thử các biểu mẫu trên dữ liệu thực tế và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tại 6 cơ quan, địa phương, gồm: Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thành ủy Đồng Nai và Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Theo Vụ Tổ chức-Điều lệ, đến ngày 8/11/2026, đã có 11.562 cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm. Cùng với đó, việc tiếp nhận, tổng hợp báo cáo định kỳ trực tuyến thứ 5 hằng tuần trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo (baocao.dcs.vn) đã được triển khai đối với 64 cơ quan, đơn vị, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 34 địa phương.