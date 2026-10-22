Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

Tại điểm cầu của tỉnh, chủ trì Hội nghị đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh; lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn vị trí việc làm của Đảng uỷ HĐND, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh, Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị và các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tiếp đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị đã nghe các đơn vị trao đổi, chia sẻ về quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực; việc triển khai kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững hướng dẫn, tài liệu nghiệp vụ; thực hiện chặt chẽ từng khâu, tuyệt đối không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Kịp thời nhận diện, làm rõ nguyên nhân và giải quyết dứt điểm các khó khăn phát sinh theo đúng thẩm quyền; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ điểm nghẽn. Rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn xác, làm căn cứ vững chắc để xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.