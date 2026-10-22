Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án xây dựng giao biên chế

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng kết nối trực tuyến với điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp xã.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tỉnh Điện Biên dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những chỉ đạo, định hướng, quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp tập huấn, hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, sử dụng thống nhất 9 biểu nghiệp vụ trong Bộ Excel kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tiến hành trao đổi, thảo luận. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương giải đáp và tiếp nhận câu hỏi, phản ánh liên quan Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

Thông qua hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, phương pháp và quy trình thực hiện trong toàn hệ thống chính trị; bảo đảm việc rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, làm cơ sở xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần tích cực, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng nhất có tính nền tảng trong đợt triển khai này là xác định đúng, đầy đủ và thống nhất hệ thống vị trí việc làm xuất phát từ những chủ trương, chính sách chiến lược của Đảng, yêu cầu phát triển của Đất nước trong kỷ nguyên mới. Từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; tiếp đến là định hướng cải cách chính sách tiền lương, không lấy số người, ngạch bậc biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị: Các cơ quan thường trực, giúp việc cho các tổ chức tiến hành nghiên cứu, tham mưu đạt hiệu quả. Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện hồ sơ trước 30/11 để thực hiện quy trình báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026. Kết quả cuối năm 2026 phải hoàn thành 4 sản phẩm: Danh mục vị trí việc làm chuẩn; cơ sở dữ liệu thống nhất; nhu cầu nhân lực và phương án biến chế từ năm 2027 - 2031 và danh mục các bất cập, kiến nghị.