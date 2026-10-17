Xây dựng cơ sở dữ liệu số Di tích Tà Thiết

Cổng thông tin điện tử giới thiệu Di tích Tà Thiết được xây dựng và đưa lên internet tại tên miền http://ditichtathiet.vn. Cổng thông tin cung cấp thông tin về lịch sử, nhân vật, sự kiện, các điểm tham quan; tích hợp bản đồ số, thư viện hình ảnh, video, tư liệu và nội dung trải nghiệm số. Các điểm tham quan trong khu di tích được số hóa 3D, giúp người dân, du khách quan sát trực quan không gian di tích trên môi trường số. Hệ thống xây dựng bản đồ số thể hiện vị trí, khu vực và mối liên hệ giữa các điểm tham quan; đồng thời kết nối thông tin tại từng điểm thông qua mã QR.

Đến ngày 25-9, các nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin phục vụ bảo tồn, quảng bá Di tích Tà Thiết đã hoàn thành, bước đầu hình thành nền tảng số phục vụ quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin và giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.