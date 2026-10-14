Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TL)

Hình thành Đồ thị tri thức pháp luật quốc gia

Theo Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật được xây dựng thành hạ tầng dữ liệu quốc gia phục vụ tích hợp, chuẩn hóa, liên kết, phân tích và cung cấp dịch vụ dữ liệu pháp luật dùng chung, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đây cũng là nền tảng phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chính xác, hiệu quả, hướng tới xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật và đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2027, rà soát, tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được biểu diễn dưới dạng tiêu chuẩn hỗ trợ máy đọc; đồng thời số hóa 100% hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ ngày 30/4/2025.

Trong giai đoạn 2028-2030, hoàn thành triển khai Kho dữ liệu pháp luật tập trung, bảo đảm tích hợp 100% các nguồn dữ liệu thành phần về pháp luật từ các bộ, cơ quan và địa phương. Đặc biệt, hình thành Đồ thị tri thức pháp luật quốc gia, hỗ trợ tìm kiếm, phân tích, khai thác thông tin thông minh và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Đồ thị tri thức pháp luật được xác định là nền tảng phục vụ phân tích dữ liệu pháp luật, cung cấp dịch vụ tra cứu ngữ nghĩa và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp luật. Cùng với đó, các nền tảng, công cụ tra cứu, khai thác và phân tích dữ liệu sẽ được phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tiếp cận thông tin pháp luật, giảm thời gian, chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch.

Phát triển hạ tầng công nghệ theo định hướng “AI First”

Đề án xác định phạm vi dữ liệu theo hướng hình thành hệ sinh thái dữ liệu pháp luật xuyên suốt “vòng đời” của văn bản quy phạm pháp luật, từ quá trình xây dựng đến tổ chức thi hành. Trước mắt, ưu tiên tích hợp, hoàn thiện các nhóm dữ liệu gốc từ bộ, ngành, cơ quan và địa phương; đồng thời nghiên cứu mở rộng phạm vi dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, phân tích và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: TL)

Về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng của Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, ứng dụng các công nghệ hiện đại, bảo đảm lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu pháp luật trong phạm vi toàn quốc; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ pháp lý số.

Đáng chú ý, về xây dựng nền tảng công nghệ, Đề án nêu rõ, xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ của Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật theo định hướng “AI First” (ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo), xây dựng hạ tầng dữ liệu và các nền tảng dùng chung phục vụ thu thập, lưu trữ, chuẩn hóa, tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu pháp luật thống nhất; đồng thời tạo nền tảng phục vụ tra cứu, phân tích, dự báo và hỗ trợ công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Đề án cũng xác định tổ chức duy trì, vận hành Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, bảo đảm tính liên tục, liền mạch và an toàn dữ liệu; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm đối với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp.