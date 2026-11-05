Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 'đúng - đủ - sạch - sống'

Lãnh đạo xã Huổi Một kiểm tra, chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu đất đai tại bản Phá Thóng.

Xã Huổi Một được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai xã Huổi Một và Nậm Mằn. Địa bàn có tổng diện tích tự nhiên hơn 24.065 ha, dân số trên 12.300 người, sinh sống tại 16 bản đặc biệt khó khăn. Địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc lớn, diện tích đất rừng chiếm tỷ lệ cao khiến công tác đo đạc, thu thập, đối soát và số hóa dữ liệu đất đai gặp nhiều trở ngại.

Trước khối lượng công việc lớn, Đảng ủy, UBND xã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng ngày, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một, thông tin: Nhiều thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như họ tên, năm sinh, diện tích, mục đích sử dụng đất. Một số thửa đất đã biến động qua nhiều thời kỳ nhưng chưa đăng ký; nhiều chủ sử dụng đất đã qua đời hoặc không còn cư trú tại địa phương, khiến việc xác minh, đối soát mất nhiều thời gian. Để tháo gỡ khó khăn, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai đối soát, làm sạch dữ liệu từng thửa đất. Đến nay, UBND xã đã xây dựng được 12.117/12.179 thửa đất, đạt 99,5% đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cán bộ phòng Kinh tế, xã Huổi Một cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên hệ thống.

Là một trong 6 tổ công tác của xã Huổi Một, Tổ rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai bản Pá Mằn đã chủ động triển khai nhiều cách làm linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ sớm 20 ngày so với kế hoạch của xã. Anh Lò Anh Tuấn, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Huổi Một, Tổ trưởng Tổ công tác làm sạch dữ liệu đất đai bản Pá Mằn, cho biết: Tổ tiếp nhận gần 1.400 hồ sơ, trong đó có hơn 100 hồ sơ cần xử lý, làm sạch. Bảy thành viên chia thành 3 nhóm, phối hợp với ban quản lý bản tranh thủ buổi tối “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để xác minh thông tin. Với những chủ sử dụng đất vắng mặt, tổ công tác thông qua người cao tuổi, trưởng bản, hàng xóm để tìm kiếm thông tin liên hệ. Trường hợp chủ sử dụng đất đã qua đời, các thành viên trực tiếp đến gia đình tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức họp, lập văn bản phân chia di sản và thực hiện thủ tục thừa kế theo quy định. Nhờ kiên trì xác minh, đối chiếu, sàng lọc thông tin, đến ngày 10/7, toàn bộ dữ liệu đất đai của bản Pá Mằn đã được chuẩn hóa.

Qua rà soát, trên địa bàn xã dự kiến còn khoảng 220 thửa đất thuộc nhóm 3 đang được thu thập thông tin để cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Huổi Một tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động, tập trung xác minh, số hóa dứt điểm những thửa đất còn lại. Cùng với đó, địa phương chú trọng cập nhật, chỉnh lý biến động ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm dữ liệu được duy trì thường xuyên, liên tục.

Việc hoàn thiện dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng để giải quyết nhanh chóng, thuận tiện các thủ tục đất đai trên môi trường điện tử. Đây là bước quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngay từ cơ sở.