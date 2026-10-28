Xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy gắn với phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng

Các đại biểu ấn nút khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn trong công tác phòng, chống ma túy. Ông đề nghị, các đơn vị liên quan bảo đảm chất lượng, an toàn, tính thẩm mỹ của công trình, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị, hỗ trợ học viên trong quá trình cai nghiện ma túy, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và điều trị tại cơ sở.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, góp phần giảm số người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện tại cộng đồng, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.

Cơ sở tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và hoạt động khác phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi của học viên. Ngoài ra, cơ sở còn giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng cai nghiện phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào đầu quý II/2028.