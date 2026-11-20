Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự Hội nghị.

LLVT tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh quân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai đồng bộ, chất lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, quân số khỏe đạt 99,02%.

Đặc biệt, Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hoàn thành trước thời gian quy định hơn 3 tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, phát biểu tại Hội nghị.

Công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ; công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội đạt hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục. Trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sâu sát cơ sở.