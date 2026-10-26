Xây dựng cơ chế đặc biệt, miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài

Bộ Nội vụ đề xuất thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Ảnh minh họa

Xây dựng cơ chế đặc biệt để phát hiện và trọng dụng nhân tài

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài gồm 16 điều nhằm xây dựng cơ chế đặc biệt để phát hiện, tiến cử, lựa chọn, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cơ chế được áp dụng cho nhân tài là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài; cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đề xuất ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự làm nhiệm vụ chiến lược

Tại Điều 10 của dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo nghị quyết.

Theo dự thảo tờ trình, các ưu đãi hiện có tập trung vào những nhóm thu nhập, lĩnh vực hoặc hoạt động đáp ứng điều kiện chuyên ngành. Đề xuất lần này mở rộng ưu đãi gắn với nhiệm vụ chiến lược, không giới hạn ở một ngành công nghệ cụ thể.

Việc thực hiện cần có cơ chế xác nhận nhiệm vụ, kiểm tra khoản chi thực trả và ngăn ngừa hưởng trùng ưu đãi.

Ngoài miễn thuế cho người thực hiện, dự thảo cũng đề xuất ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự làm nhiệm vụ chiến lược. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhân tài và cộng sự.

Đề xuất cấp Thị thực nhân tài Việt Nam

Một điểm đáng chú ý để thu hút nhân tài người nước ngoài tại dự thảo là đề xuất cấp Thị thực nhân tài Việt Nam.

Từ 1/7/2026, bổ sung thêm 2 loại thị thực cho người nước ngoài Cụ thể, tại khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 bổ sung khoản 22 và khoản 23 vào sau khoản 21 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019, cụ thể: - Thị thực ký hiệu UĐ1, cấp cho người nước ngoài là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp được ưu đãi theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Thị thực ký hiệu UĐ2, cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu UĐ1. Cả hai loại thị thực nêu trên sẽ có thời hạn không quá 5 năm.

Nhân tài được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam được cấp thẻ tạm trú tương ứng, được gia hạn, chuyển đổi mục đích cư trú theo điều kiện và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của nhân tài được cấp thị thực UĐ2, thẻ tạm trú tương ứng và được tạo điều kiện về cư trú, học tập, sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, được miễn giấy phép lao động, làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải xin giấy phép cho từng nơi và không phải cấp lại thị thực khi thay đổi nơi làm việc.

Theo dự thảo, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.

Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài

1. Nhân tài là cá nhân có phẩm chất, năng lực nổi trội, tư duy sáng tạo, tiềm năng đặc biệt hoặc có thành tựu tạo ra sản phẩm, kết quả có giá trị mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước.

2. Nhân tài đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Có công trình, sản phẩm, giải pháp, thành tựu hoặc đóng góp nổi bật được ghi nhận trong nước hoặc quốc tế;

b) Có năng lực đặc biệt trong nghiên cứu, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, quản lý, quản trị, tổ chức thực hiện hoặc giải quyết vấn đề lớn, phức tạp;

c) Có khả năng chủ trì, dẫn dắt hoặc đóng góp quyết định vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn;

d) Có tố chất, tiềm năng phát triển nổi trội được chứng minh thông qua đánh giá năng lực, sản phẩm, giải pháp hoặc phương án thực hiện nhiệm vụ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này, làm cơ sở cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quy định cụ thể tiêu chí nhân tài phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương.