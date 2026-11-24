Giám định viên Trung tâm Pháp y Hà Nội đang tiến hành các bước xét nghiệm, giám định ADN. (Ảnh: TL)

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đang xây dựng Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình được xây dựng nhằm trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, có hệ thống về giám định tư pháp và các quy định liên quan tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Đây cũng là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chương trình xác định hai nhóm đối tượng chính: người có nhu cầu tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định tư pháp để được bổ nhiệm giám định viên tư pháp; người đang thực hiện hoạt động giám định tư pháp, gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Thời gian bồi dưỡng đối với nhóm có nhu cầu bổ nhiệm giám định viên tư pháp là 2,5 ngày, tương đương 20 tiết, gồm 11 tiết lý thuyết, 7 tiết thảo luận và 2 tiết kiểm tra, đánh giá.

Về nội dung, Chương trình gồm hai chuyên đề chính: kiến thức cơ bản về pháp luật giám định tư pháp và các kỹ năng pháp lý cần thiết. Trong đó, chuyên đề pháp luật tập trung vào quy định chung về giám định tư pháp; người giám định tư pháp; hệ thống tổ chức giám định; việc trưng cầu, yêu cầu, tiếp nhận và thực hiện giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định; chi phí, chế độ, chính sách, xử lý vi phạm và quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Chuyên đề kỹ năng trang bị cho người học kỹ năng tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định; tổ chức thực hiện giám định; lập kết luận, hồ sơ giám định và tham gia tố tụng với tư cách người giám định tư pháp.