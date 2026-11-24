Kết nối văn hóa và du lịch

Tại Nghĩa Đô, những người phụ nữ Tày đang nỗ lực khôi phục nghề đan lát truyền thống, từng bước đưa những chiếc giỏ, chiếc khay và vật dụng làm từ tre, nứa vốn quen thuộc trong đời sống gia đình trở thành sản phẩm phục vụ du lịch.

Góp phần dẫn dắt, kết nối những nỗ lực ấy là bà Nguyễn Thị San ở thôn Nà Khương, người có nhiều năm gắn bó với nghề dệt vải, thêu thổ cẩm từ năm 16 tuổi. Nhận thấy nghề đan lát có nguy cơ mai một khi ngày càng ít người biết làm, năm 2019, bà San vận động những phụ nữ lớn tuổi còn giữ nghề cùng tham gia khôi phục.

Những người đi trước truyền dạy cách chọn nguyên liệu, chẻ nan, nhuộm màu, tạo hoa văn; lớp trẻ học hỏi để tiếp nối. Năm 2021, Hợp tác xã Bảo tồn và phát huy nghề truyền thống được thành lập, mở thêm hướng kết nối nghề thủ công với du lịch cộng đồng.

Điều đáng chú ý là du khách đến Nghĩa Đô không chỉ mua sản phẩm mà còn được tìm hiểu quy trình làm nghề, trải nghiệm đan lát và khám phá những câu chuyện văn hóa ẩn sau từng hoa văn. Nghề truyền thống vì thế không chỉ được lưu giữ mà còn có thêm không gian để phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.

Tại thôn Mò Phú Chải, anh Phu Suy Thó, người Hà Nhì, chủ Homestay Khám phá Y Tý luôn dành tâm huyết sưu tầm, lưu giữ những vật dụng đặc trưng của dân tộc để trưng bày, giới thiệu đến du khách. Với anh, phát triển du lịch không đơn thuần là cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn là cơ hội quảng bá quê hương, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những vật dụng truyền thống, kiến trúc nhà trình tường của người Hà Nhì, trang phục và phong tục bản địa tạo nên không gian trải nghiệm khác biệt. Du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh núi rừng, săn mây mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, thưởng thức món ăn địa phương và khám phá những nét văn hóa ít nơi nào có được.

Từ Nghĩa Đô đến Y Tý, việc khôi phục nghề truyền thống, gìn giữ phong tục, tập quán và đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động du lịch đang mở ra hướng khai thác hiệu quả tiềm năng bản sắc địa phương. Đây là hướng đi giàu tiềm năng đối với Lào Cai - nơi có 34 nhóm ngành dân tộc cùng sinh sống, sở hữu kho tàng di sản phong phú.

Toàn tỉnh hiện có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 59 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 210 di tích được xếp hạng các cấp. Bên cạnh đó là hệ thống nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, kiến trúc truyền thống và hơn 140 nghi lễ, lễ hội được tổ chức hằng năm.

Từ nguồn tài nguyên này, Lào Cai có điều kiện hình thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như trải nghiệm nghề dệt, đan lát, chế biến món ăn, tìm hiểu kiến trúc nhà ở, thưởng thức nghệ thuật dân gian, tham gia lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ hội Xuống đồng của người Tày, người Giáy hay khám phá các không gian văn hóa gắn với đền Thượng, đền Bảo Hà, đền Đông Cuông...

Tuy nhiên, để tạo thành chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh, cần kết nối các giá trị văn hóa với hệ thống dịch vụ và thị trường. Trong chuỗi đó, nghệ nhân và hộ dân trực tiếp cung cấp hoạt động trải nghiệm, sản phẩm thủ công, dịch vụ ăn uống, lưu trú; hợp tác xã đóng vai trò tổ chức sản xuất, kết nối các hộ; doanh nghiệp lữ hành tham gia xây dựng chương trình, quảng bá và đưa sản phẩm đến với du khách. Sự phối hợp giữa các mắt xích sẽ giúp đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng.

Người dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng

Để chuỗi sản phẩm du lịch phát triển bền vững, điều quan trọng là người dân phải được hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa mà họ gìn giữ. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong định hướng phát triển du lịch văn hóa của Lào Cai với chủ trương “Biến di sản thành tài sản”, “Biến văn hóa thành hàng hóa”.

Ông Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương “Biến di sản thành tài sản”, “Biến văn hoá thành hàng hoá”, tỉnh đang rất quan tâm đến nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch. Trong đó, xác định rõ người dân là chủ thể văn hoá, đồng thời là người gìn giữ vốn văn hoá của các dân tộc. Do vậy, việc phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhằm vừa bảo tồn tốt các loại hình văn hoá, vừa phải mang lại lợi ích cho cộng đồng thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch…

Khi sản phẩm văn hóa được khai thác hợp lý, người dân có thêm thu nhập từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn nghệ thuật và bán sản phẩm thủ công. Nguồn thu từ du lịch cũng tạo động lực để các gia đình, dòng họ và cộng đồng tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống, truyền dạy tiếng nói, trang phục, phong tục và những tri thức dân gian cho thế hệ trẻ.

Dẫu vậy, phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa cần tránh xu hướng thương mại hóa đơn thuần, làm biến dạng các giá trị truyền thống. Những nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh, phong tục cộng đồng hay không gian sinh hoạt riêng cần được tôn trọng. Tổ chức hoạt động trải nghiệm phải có sự đồng thuận của cộng đồng, bảo đảm tính chân thực và phù hợp với tập quán địa phương.

Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ; hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy nghề truyền thống và xây dựng cơ chế liên kết, chia sẻ lợi ích công bằng giữa cộng đồng với doanh nghiệp.

Xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đậm bản sắc văn hóa vì thế không chỉ là câu chuyện làm du lịch mà còn là hành trình gìn giữ di sản, phát huy giá trị cộng đồng và tạo dựng sinh kế. Để mỗi chuyến đi đến Lào Cai không chỉ dừng ở việc ngắm cảnh đẹp mà còn là hành trình khám phá, cảm nhận và lưu giữ những dấu ấn văn hóa khó quên.