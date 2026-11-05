Xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Ông Trương A Vùng, Giám đốc Công ty TNHH Trái cây Toàn Thắng (xã Xuân Đông) kiểm tra việc cấp đông sản phẩm trái cây xuất khẩu.

Sự hợp tác này góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Đồng Nai phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhiều lợi thế phát triển

Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, Đồng Nai có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa với điều kiện tự nhiên đa dạng, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phong phú và hệ thống cơ sở sản xuất, chế biến tương đối phát triển. Cùng với đó, nhiều vùng sản xuất đã từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng và chuẩn hóa cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng liên kết với DN, thúc đẩy sơ chế, bảo quản và chế biến sâu.

Từ thực tế hoạt động, ông Trương A Vùng, Giám đốc Công ty TNHH Trái cây Toàn Thắng (xã Xuân Đông) cho biết: DN đang xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sơ chế, cấp đông và xuất khẩu trái cây.

Hiện nay, các thị trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Australia… đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh, an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, công ty không ngừng nâng cấp hệ thống sơ chế, cấp đông đạt tiêu chuẩn ISO. Tuy nhiên, để chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, DN cần sự hợp tác chặt chẽ từ người nông dân, nhất là trong kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ khâu canh tác. Việc thống nhất quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tại lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam vào tháng 10-2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố HUỲNH THỊ HẰNG đề nghị: Hội nông dân các cấp cần thúc đẩy liên kết giữa nông dân với HTX, DN, nhà khoa học, cơ sở chế biến, hệ thống phân phối; khuyến khích hình thành vùng sản xuất phù hợp, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.

Ở lĩnh vực chế biến sâu, bà Liu Thị Yến, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại - sản xuất Thuận Hương (xã Thống Nhất) cho hay: Suốt 16 năm qua, DN kiên trì hành trình tạo ra những sản phẩm trái cây sấy chất lượng, đưa hương vị trái cây Việt đến với người tiêu dùng. Để bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào, công ty đã liên kết với nông dân, nhà vườn trong thu mua và chế biến trái cây. Qua đó vừa tạo đầu ra cho nông sản vừa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Đề cập đến việc quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, bà Yến cho rằng: Bán hàng trực tuyến, livestream hiện không còn mang lại hiệu quả doanh thu cao như trước do phát sinh nhiều chi phí. Dù vậy, DN vẫn cần đầu tư cho hoạt động trực tuyến bởi đây là kênh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm. Với kinh nghiệm sẵn có, DN có thể hỗ trợ nông dân về việc quảng bá sản phẩm trên không gian số.

Tạo sự gắn kết giữa nhà nông và doanh nghiệp

Để tăng cường liên kết, bên cạnh việc kết nối cung cầu, các tổ chức, DN còn đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường, công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp. Qua đó tạo thêm cơ hội hợp tác giữa DN với vùng sản xuất, hợp tác xã (HTX) và các chủ thể nông sản.

Theo ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn DN thành phố, để có thể gắn kết nông dân với DN, trước hết, hội nông dân cần cung cấp danh sách các đơn vị sản xuất, mặt hàng, sản lượng và khu vực sản xuất. Trên cơ sở đó, Liên đoàn DN thành phố sẽ chuyển thông tin đến hội viên, DN thành viên để kết nối, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy giao thương.

Bên cạnh kết nối vùng nguyên liệu với DN thu mua, Liên đoàn DN thành phố sẽ phối hợp lựa chọn những mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ phù hợp để giới thiệu, hỗ trợ các bên chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đối với du lịch nông nghiệp, các mô hình có tiềm năng sẽ được kết nối với DN du lịch. Qua đó kết hợp hoạt động tham quan, trải nghiệm với quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Cùng quan điểm, ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai cho biết: Trong hội có nhiều DN hoạt động ở lĩnh vực nông sản. Vì vậy, việc phối hợp với hội nông dân sẽ tạo cơ hội để DN tiếp cận vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác.

Theo ông Nghi, các nội dung phối hợp cần được trao đổi cụ thể, triển khai theo lộ trình để mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Không chỉ hỗ trợ DN phát triển kinh tế, hoạt động kết nối còn hướng đến giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm với giá tốt hơn.

“Chúng tôi cũng sẽ trao đổi để DN ngoài việc kết nối tiêu thụ sản phẩm còn hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất” - ông Nghi chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đỗ Phước Dũng cho biết: Thời gian tới, hội sẽ tập trung vận động hội viên chuyển từ tư duy sản xuất riêng lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp; tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, điều chỉnh mùa vụ phù hợp và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, chất lượng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân thành phố là phối hợp rà soát danh mục sản phẩm chủ lực, vùng sản xuất tập trung, mùa vụ, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng và năng lực cung ứng của các HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất. Từ đó kết nối với DN có nhu cầu thu mua, chế biến, phân phối hoặc đầu tư phát triển thị trường. Đồng thời khuyến khích nông dân, HTX thiết lập thỏa thuận, hợp đồng liên kết minh bạch với DN; mở rộng kết nối hệ thống bán lẻ, siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Song song đó, Hội Nông dân thành phố sẽ kết nối chuyên gia, doanh nhân và DN hỗ trợ nông dân, HTX về quản trị sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và phát triển thị trường.

Với sự phối hợp của các tổ chức đại diện DN và vai trò cầu nối của hội nông dân các cấp, việc liên kết giữa nhà nông với DN được kỳ vọng ngày càng đi vào thực chất, góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị nông sản.