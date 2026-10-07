Xây dựng chính sách, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể, theo bà Hương, một số chính sách chưa phát huy đầy đủ hiệu quả; phương thức hỗ trợ DN còn phân tán, chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của DN; việc tiếp cận chính sách còn khó khăn và cơ chế đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ chưa rõ nét... Do đó, Chính phủ đã đề xuất xây dựng Luật Phát triển DNNVV thay thế Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. Dự án Luật đang được xây dựng thể hiện tư duy xây dựng chính sách nhằm nâng cao năng lực nội tại của DN, tạo điều kiện cho DNNVV phát triển; đổi mới phương thức hỗ trợ (hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, thay vì dàn trải, đặc biệt tập trung vào nhóm hộ kinh doanh (HKD) vừa chuyển đổi thành DN, DN nhỏ, siêu nhỏ chuyển đổi thành DN lớn…); điểm mới nữa của dự án Luật là hỗ trợ, quản lý bằng dữ liệu, thay vì quản trị; tập trung, lấy DN làm trung tâm, lựa chọn các đơn vị hỗ trợ; Nhà nước chuyển từ hỗ trợ những gì mình có sang hỗ trợ những cái DN cần…

Cũng theo bà Trịnh Thị Hương, các chính sách hỗ trợ, đặc biệt việc miễn, giảm thuế tập trung vào 4 nhóm: DN khởi nghiệp sáng tạo, DN liên kết hiệu quả, DN mới chuyển đổi từ HKD, DN phát triển bền vững. Đặc biệt, các chính sách tập trung hỗ trợ cho các đối tượng vừa chuyển đổi HKD thành DN trong việc rút ngắn thời gian đăng ký DN, miễn giảm nhiều loại thuế, phí, mô hình quản trị tối giản…

Liên quan đến việc qua thống kê phát hiện nhiều trường hợp mạo danh để thành lập DN, HKD, hoặc kê khai khống thu nhập dẫn đến phát sinh nghĩa vụ và nợ thuế, bà Hương cho biết, ngành Thuế đã ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về vấn đề này. Ở góc độ DN, hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục được quan tâm. Tại các cuộc đối thoại gần đây, DN đã đặt rất nhiều câu hỏi về hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, điều kiện hoàn thuế và các giao dịch xuất khẩu. Liên quan đến việc DN bị mạo danh, Cục đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan có thẩm quyền để xác định có mạo danh hay không. Sau khi xác định được thông tin và khẳng định có chuyện đó, Cục sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xem xét, xử lý và tiến hành thu hồi đăng ký kinh doanh.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) thông tin tại họp báo.

Cũng theo lãnh đạo Cục DN tư nhân và Kinh tế tập thể, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách khuyến khích khởi nghiệp tạo điều kiện tối đa cho người dân đăng ký thành lập DN qua mạng thông tin điện tử, cùng với thông tin bị lộ lọt nên đã dẫn đến tình trạng thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký đứng tên DN, hoặc bị tổ chức sử dụng để kê khai thu nhập, tiền lương, tiền công không đúng với thực tế làm phát sinh nghĩa vụ, nợ thuế. Vì thế, trong thời gian tới, Cục sẽ xem xét, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi Luật DN, trong đó đưa nội dung này vào sửa đổi trong Luật nhằm hạn chế tình trạng trên.

Xác định việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép là nội dung cần được ưu tiên trong quá trình triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế, ngành Thuế đã bổ sung trên ứng dụng eTax Mobile chức năng để cá nhân chủ động tra tra cứu danh sách DN, HKD mà mình đang ghi nhận là chủ sở hữu, chủ HKD hoặc người đại diện theo pháp luật; đồng thời gửi phản ánh ngay khi phát hiện thông tin cá nhân có dấu hiệu bị sử dụng trái phép hoặc thông tin về vai trò của cá nhân tại DN không còn phù hợp với thực tế.

Cũng tại họp báo, nhằm tránh lạm phát do giá nhiên liệu, xăng dầu tăng cao, bà Lê Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) thông tin, trong quý III, giá xăng dầu thế giới tăng cao tác động đến thị trong nước, khiến lạm phát tăng cao. Để tránh lạm phát, Cục đã chỉ đạo và đề nghị cơ quan chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra, tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, đẩy giá lên cao, tạo áp lực lên thị trường.

Đối với các địa phương có chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tăng cao trong quý III, Cục cũng yêu cầu phân tích, làm rõ cơ cấu, nguyên nhân giá tăng cao, nhất là các mặt hàng tăng giá bất thường để tìm giải pháp hạn chế tăng giá. Bên cạnh đó, Cục cũng theo dõi sát tình hình giá cả, kiên quyết giữ mức lạm phát (ngưỡng 4,5%) mà Quốc hội đã đặt ra cho cả năm. Riêng với giá nhiên liệu, xăng dầu, Bộ Tài chính sẽ có biện pháp bảo đảm nguồn cung, cũng như có chính sách thuế phù hợp để kiểm soát tình trạng tăng giá.