Xây dựng chính sách có tính đột phá, ưu đãi chưa từng có cho du lịch

Những ưu đãi lớn nói trên là một phần cơ chế, chính sách đang được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đề xuất tại dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Đây là dự thảo Nghị quyết được Chính phủ giao Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển du lịch

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo gồm 12 điều, lựa chọn những chính sách then chốt, áp dụng có trọng tâm tại các trung tâm du lịch lớn, khu du lịch quốc gia, địa bàn du lịch cộng đồng và vùng khó khăn. Ưu đãi gắn với điều kiện, kết quả và cơ chế giám sát.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo hướng tới ba mục tiêu: tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành sản phẩm và điểm đến có sức cạnh tranh quốc tế; giảm chi phí, mở rộng không gian kinh doanh để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng thực sự tham gia, hưởng lợi từ du lịch; nâng sức cạnh tranh của điểm đến, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của khách và đóng góp của du lịch vào tăng trưởng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với tinh thần chủ động, quyết liệt, hướng tới những cơ chế, chính sách có tính đột phá, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho ngành du lịch phát triển.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng định hướng tham vấn tại Hội nghị.

Dự thảo không chỉ nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch mà còn thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

Đề xuất nhiều chính sách mới, ưu đãi lớn

Trong phát biểu định hướng tham vấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho biết, có 7 nhóm chính sách và 21 vấn đề cần được bàn thảo.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, liên quan đến điều kiện và ưu đãi đối với các dự án du lịch, dự thảo phân chia thành ba nhóm: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu tương ứng là 3.000 tỉ đồng, 10.000 tỉ đồng và 30.000 tỉ đồng; vốn đầu tư cho các hạng mục du lịch tối thiểu lần lượt là 1.000 tỉ đồng, 2.000 tỉ đồng và 5.000 tỉ đồng. Số lao động thường xuyên tối thiểu tương ứng là 1.000 người, 1.500 người và 2.000 người. Tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, các ngưỡng này được đề xuất giảm còn một nửa.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày dự thảo Nghị quyết.

Về ưu đãi, dự án du lịch chất lượng cao được đề xuất hỗ trợ hạ tầng, tiếp cận nhà, đất công và xúc tiến thị trường. Dự án du lịch động lực có thể được hưởng ưu đãi tiền thuê đất, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 10 năm. Đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, dự thảo đề xuất thời hạn hoạt động đến 70 năm, miễn thuế trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Về hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm, dự thảo đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp kinh doanh của khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%. Đồng thời, địa phương được quyết định chính sách hỗ trợ mở đường bay mới và liên kết tiêu thụ dài hạn các sản phẩm OCOP.

Về phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế đêm và thử nghiệm có kiểm soát, dự thảo đề cập đến kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Các mô hình đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm năm. Một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí có thể được thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cơ chế cấp phép một lần.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL và các doanh nghiệp.

Về phát triển nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo, dự thảo đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong năm năm đối với tiền lương, tiền công đủ điều kiện của chuyên gia, nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đào tạo, hỗ trợ cơ sở đào tạo và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho người lao động.

Về thị thực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, dự thảo hướng tới cải thiện sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực về đối tượng được áp dụng, thời hạn thị thực, số lần nhập cảnh, chi phí và mức độ thuận tiện… Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, đây là bài toán cần được nghiên cứu thận trọng, bởi Việt Nam cần có chính sách thị thực đủ sức cạnh tranh trong khu vực nhưng đồng thời phải duy trì lợi thế cốt lõi của điểm đến là sự an toàn, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã lắng nghe và tiếp thu rất nhiều ý kiến thiết thực từ các đại biểu, những chủ thể sẽ thụ hưởng và triển khai chính sách trong thực tế. Bộ VHTTDL cho biết, các ý kiến sẽ là cơ sở để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.