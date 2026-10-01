Xây dựng chính quyền số thực chất, an toàn

Khánh Hòa đang xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh, tạo nền tảng thống nhất để kết nối hạ tầng, dữ liệu và các nền tảng số từ tỉnh đến cơ sở, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng số dùng chung

Theo Quyết định số 1425, ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xác định là cơ sở để các địa phương tổ chức, phát triển hệ thống số theo hướng thống nhất, đồng bộ. Thực hiện định hướng này, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư, hình thành khá đồng bộ hạ tầng số dùng chung. Toàn tỉnh có hệ thống điện toán đám mây riêng; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và mạng BCAnet kết nối từ trung ương đến xã, phường. Cáp quang băng rộng đã phủ 100% thôn có dân cư; tỷ lệ dân số được tiếp cận mạng 5G có bước phát triển vượt bậc, đạt 97,48%. Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) được triển khai theo mô hình 4 lớp, kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia và đủ điều kiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Khánh Vĩnh hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến về thủ tục đất đai.

Ở lớp dữ liệu và dịch vụ, tỉnh đã vận hành nền tảng LGSP, kho dữ liệu dùng chung và kết nối Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội với Hệ thống báo cáo Chính phủ. Tỉnh cũng đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công tỉnh theo Đề án 06; văn bản điện tử liên thông 3 cấp được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu và danh mục 23 cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại 14 cơ quan. Nền tảng số dùng chung cấp xã (nentangxaso.khanhhoa.gov.vn) cũng đang được thí điểm với 8 phân hệ cốt lõi, áp dụng cho 64 xã, phường.

Xây dựng kiến trúc Chính quyền số

Xác định xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương, kinh phí thuê tư vấn và giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh; phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026, sớm hơn 2 tháng so với thời hạn Chính phủ giao. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin hiện có để xác định những hệ thống cần giữ lại, nâng cấp, hợp nhất hoặc thay thế; ưu tiên kế thừa những nền tảng đã đầu tư, qua đó hạn chế đầu tư trùng lặp, phân tán.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Diên Điền hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Tỉnh cũng xác định cấp xã không xây dựng khung kiến trúc riêng mà là một thành phần trong Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh. Theo đó, cấp tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng, nền tảng và các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng dùng chung; cấp xã tập trung khai thác, vận hành và phục vụ người dân.

Tùy đặc điểm từng địa bàn, các giải pháp cũng được tính toán phù hợp. Các phường đô thị, địa bàn du lịch, công nghiệp có hướng triển khai riêng; các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên phát triển truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và củng cố các Tổ công nghệ số cộng đồng. Đối với đặc khu Trường Sa, tỉnh ưu tiên băng thông rộng chuyên dụng, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục từ xa gắn với yêu cầu bảo đảm chủ quyền biển, đảo.

Theo ông Đào Xuân Kỳ - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng và ban hành Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh trên cơ sở cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 theo Quyết định số 1425 là yêu cầu cần thiết nhằm tạo nền tảng thống nhất, đồng bộ và định hướng cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh xác lập tổng thể các thành phần về thể chế, quản trị, nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, nền tảng số, hạ tầng công nghệ và an toàn thông tin. Đồng thời, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng dùng chung theo hướng liên thông, tích hợp, tránh đầu tư trùng lặp, phân tán và thiếu đồng bộ. Quan trọng hơn, việc xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh sẽ đưa chuyển đổi số của tỉnh bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, thực chất và an toàn. Trọng tâm không chỉ nằm ở số lượng nền tảng hay hệ thống được triển khai, mà ở hiệu quả vận hành, khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động quản lý Nhà nước.

Với cách tiếp cận tổng thể, lấy dữ liệu, công nghệ và người dùng làm trung tâm, Khung kiến trúc Chính quyền số cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp tỉnh tổ chức lại các nguồn lực số, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số phát triển bền vững.