Xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân: Hiệu quả từ mô hình Tammi OA tại cơ sở

Mô hình Tammi OA tại cơ sở đang góp phần đẩy nhanh công cuộc hiện đại hóa nền hành chính công tới từng người dân.

Thời gian qua, việc nhiều địa phương từ Bắc chí Nam chủ động thiết lập kênh tương tác số chính thống thông qua mô hình Tammi OA (Official Account) trên nền tảng Viettel Tammi đã tạo nên bước chuyển biến rõ nét. Những kinh nghiệm thực tiễn từ phường Phong Cốc (Quảng Ninh), phường Ngô Quyền (Hải Phòng), xã Phú Ninh (Đà Nẵng), hay xã Bình Điền (Huế) đang khẳng định tính đúng đắn của việc đưa nền tảng số tự chủ vào công tác quản trị công, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bức tranh thực tiễn sinh động từ các địa phương

Không dừng lại ở những văn bản chỉ đạo hành chính, mô hình Tammi OA đã được cụ thể hóa thành những công cụ điều hành hằng ngày tại từng địa bàn với đặc thù riêng biệt.

Việc UBND xã Phú Ninh (Đà Nẵng) ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh" đã trở thành dấu mốc đổi mới toàn diện trong phương thức tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại cơ sở.

Theo kế hoạch triển khai, nền tảng Tammi OA và các nhóm Viettel Tammi cộng đồng sẽ được triển khai tại 7/7 thôn trên địa bàn xã Phú Ninh. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối thông tin từ chính quyền xã đến cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và thông tin phục vụ người dân.

Nền tảng cũng hỗ trợ các hoạt động trao đổi, họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để thông tin được phân nhóm theo địa bàn, bảo đảm việc truyền tải phù hợp và đúng đối tượng. Việc triển khai các công cụ số này được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền và điều hành, từng bước xây dựng nền quản trị nhanh hơn, minh bạch hơn và gần dân hơn.

Lễ ra mắt mô hình "Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh".

Chủ tịch UBND xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình nhấn mạnh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Viettel và đặc biệt là sự hưởng ứng của nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả triển khai mô hình. Đồng chí bày tỏ tin tưởng “Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh” sẽ từng bước trở thành kênh thông tin số chính thống, thuận tiện, gần gũi; là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền xã Phú Ninh hiện đại, minh bạch, gần dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhân viên Viettel hướng dẫn các bạn trẻ cài đặt và sử dụng các tiện ích của Viettel Tammi.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mô hình "Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc" cũng được triển khai với vai trò một tiện ích số, kênh truyền thông chính thức của UBND phường, nhằm hỗ trợ công tác quản trị, điều hành, truyền tải thông tin, tiếp nhận thông báo, lịch công tác, các nội dung chỉ đạo, điều hành; cập nhật nhanh chóng các chủ trương, chính sách và thông báo đến người dân. Thông tin có thể được phân nhóm theo từng địa bàn, tổ dân phố để đảm bảo chuyển tải phù hợp và đúng đối tượng. Nền tảng cũng hỗ trợ trao đổi và họp trực tuyến với cán bộ, tổ dân phố khi cần thiết. Ở chiều ngược lại, người dân có thể trực tiếp gửi phản ánh, kiến nghị kèm theo hình ảnh từ thực tế đời sống đến tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền (thành phố Huế) đã cụ thể hóa việc chuyển đổi số xuống từng ngõ xóm bằng quyết định triển khai diện rộng: Sử dụng Tammi OA kết hợp thiết lập nhóm cộng đồng Tammi tại 100% các thôn. Cán bộ thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp tham gia, chung tay xây dựng xã Bình Điền số.

Không chỉ là kênh truyền thông chủ trương chính sách, thông báo lịch tiếp dân, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, nêu gương người tốt việc tốt, kênh Tammi OA của xã Bình Điền còn tích hợp các dịch vụ công trực tuyến. Lợi ích mang lại ngoài kênh thông tin nhanh, chính xác đến người dân, còn giúp gắn kết cộng đồng, từng bước xây dựng xã Bình Điền số gần dân, tăng cường tương tác, phản hồi và phục vụ tốt hơn.

Chỉ sau một tháng chính thức đưa vào vận hành, kênh truyền thông số Tammi OA của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận bước tăng trưởng ngoạn mục: Từ hơn 1.800 người dùng ban đầu lên mốc gần 20.000 người dân tham gia (tương đương 1/3 dân số trên địa bàn).

Con số tăng trưởng này vừa phản ánh sự đón nhận tích cực của người dân địa phương, vừa chứng minh tính hiệu quả của một cách làm mới: Đưa chính quyền số vào nền tảng tiện ích thường nhật để giải bài toán tương tác hai chiều ở cấp cơ sở.

Ba giá trị cốt lõi giải quyết bài toán hành chính cơ sở

Sự đón nhận tích cực của chính quyền và người dân tại các địa phương đối với mô hình Tammi OA bắt nguồn từ những giá trị thiết thực.

Dữ liệu hành chính và thông tin trao đổi được mã hóa, lưu trữ độc lập trên hạ tầng bảo mật. Kênh thông tin chính quyền được định danh giúp người dân yên tâm mọi thông báo đều xuất phát từ chính quyền. Và điểm tháo gỡ then chốt giúp bà con gắn bó với Tammi là chính sách miễn phí hoàn toàn 100% dung lượng data cho thuê bao Viettel, người dân dù ở hoàn cảnh nào cũng có thể đồng hành cùng chính quyền 24/7.

Bên cạnh đó, bằng việc đặt kênh hành chính công song hành cùng các nhu cầu thiết yếu hằng ngày (nghe gọi, nhắn tin, họp trực tuyến, đặt xe công nghệ, thanh toán điện nước, mua sắm), việc nhận thông báo chỉ đạo hay gửi phản ánh hiện trường trở thành một phản xạ tự nhiên của công dân số.

Thành công từ các mô hình Tammi OA tại cơ sở đúc kết một bài học then chốt: Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước không cần những giải pháp vĩ mô xa rời thực tế, mà cốt lõi là sự thấu hiểu thói quen của người dân và người cán bộ cơ sở.

Việc triển khai nền tảng số tự chủ, vững chắc như Viettel Tammi không chỉ nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền từ cấp xã, mà còn là bước đi vững chắc trong việc giữ vững kỷ cương xã hội, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và củng cố vững bền niềm tin của nhân dân vào một nền hành chính công liêm chính, kiến tạo và phục vụ.