Xây dựng chính quyền số lấy người dân làm trung tâm

Công dân đến đăng ký giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nậm Lầu.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, cho biết: UBND xã hiện có hơn 20 cán bộ, chuyên viên làm việc tại 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Hiện nay, cán bộ, công chức trong xã đã làm khá tốt việc thực hiện công việc trên môi trường số. 100% công việc của chúng tôi đã thực hiện ký số và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung. Việc ứng dụng, sử dụng tốt cơ sở dữ liệu đã được cập nhật, làm sạch trên hệ thống dùng chung với các công cụ số, phần mềm chuyên ngành đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc được giao.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn của từng cán bộ, công chức, trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực và sở trường của từng người. Xã còn chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực của cán bộ. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ.

Ông Lường Văn Ngọc, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND xã Nậm Lầu, cho hay: Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về việc số hóa hồ sơ, kết quả đăng ký giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Trước khi tiến hành số hóa hồ sơ, chúng tôi tiến hành rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Các kết quả sau khi được chứng thực, cấp mới được lưu lại trên hệ thống của xã, công dân có thể sử dụng lại nhiều lần nên tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ của công dân được số hóa đạt trên 80%.

Cán bộ, công chức xã Nậm Lầu nhập dữ liệu cơ sở đất đai vào hệ thống VNLIS.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã hiện nay đó là cập nhật số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai. Xã Nậm Lầu hiện có 26.690 thửa đất, tiến độ cập nhật của địa phương tính đến nay đã có 26.190 thửa lên hệ thống VNLIS (hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai). Trong đó, 18.703 thửa đạt tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống”, tiến độ cập nhật các thửa đất đã có thông tin đạt trên 90%. Xã đang tập trung rà soát, bổ sung và chuẩn hóa thông tin, qua đó, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, trên cơ sở dữ liệu đã được cập nhật, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai diễn ra nhanh chóng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chị Lù Thị Lĩnh, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Nậm Lầu, thông tin: Hiện nay, 100% thửa đất trên địa bàn xã đều đã được tổng hợp hồ sơ, thông tin được cập nhật đầy đủ. Chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo UBND xã cách thức nhập số liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tăng tỷ lệ thửa đất thuộc nhóm dữ liệu đã được xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp tục rà soát lên nhóm đã được làm sạch.

Trong quá trình đó, tổ chuyển đổi số cộng đồng ở các bản cũng tích cực góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số ở địa phương. Theo đó, các tổ tích cực hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. Ông Lò Văn Hôm, bản Púng, chia sẻ: Gia đình tôi có mảnh đất đào ao nuôi cá rộng hơn 600 m2 muốn chuyển đổi sang đất thổ cư để chia cho các con xây dựng nhà ở. So với trước đây phải đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ, giấy tờ bây giờ chỉ cần đến xã 2 lần đã hoàn tất các thủ tục. Diện tích đất này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng nhanh chóng, thuận lợi.

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, xã Nậm Lầu đã và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số, ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện công vụ hiệu quả. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao năng lực, kỹ năng số, thay đổi tư duy và chủ động thích ứng với công nghệ mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được phân công phụ trách để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.