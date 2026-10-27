Xây dựng chính quyền số để nâng cao năng lực quản trị, phát triển nhanh

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu.

Tại Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho hay, trong bối cảnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với động lực tăng trưởng và các lợi thế của tỉnh. Kết quả phải thể hiện ở năng suất lao động, chi phí giảm, thời gian xử lý công việc rút ngắn, chất lượng dịch vụ nâng lên, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của các ngành kinh tế được cải thiện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, với vị trí điểm cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau có 310 km bờ biển và khoảng 120.000 km² vùng biển, tạo dư địa rất lớn cho phát triển kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số giúp định hướng để có thể tạo thêm chuỗi giá trị mới, thay vì chỉ khai thác các ngành nghề truyền thống.

Có nhiều lợi thế để tạo đột phá nhưng quan trọng là Cà Mau phải đưa chuyển đổi số vào từng ngành, từng lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, qua đó chuyển lợi thế sẵn có thành giá trị và năng lực cạnh tranh mới.

Đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, cần ưu tiên đột phá, do đó tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, dữ liệu, IoT, AI, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc và công nghệ tuần hoàn trong nuôi trồng; ứng dụng trong phát triển du lịch.

Việc xây dựng thương hiệu “Địa đầu cực Nam” cũng cần được nâng tầm bằng công nghệ số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, dữ liệu du khách, trải nghiệm số và các dịch vụ số thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

TS. Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau phát biểu tham luận.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Cà Mau Phạm Thanh Tâm, xây dựng chính quyền số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực, nhất là năng lực số, tư duy quản trị dựa trên dữ liệu và khả năng đổi mới phương thức thực thi công vụ. Đối với tỉnh Cà Mau, yêu cầu này càng cấp thiết trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian quản trị và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phân tích thực trạng trước những hạn chế và yêu cầu đặt ra, ông Phạm Thanh Tâm đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thực chất, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu xây dựng chính quyền số ở Cà Mau.

TS. Hồ Thanh Hớn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV phát biểu.

Theo Tiến sĩ Hồ Thanh Hớn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, số nhiệm vụ của cấp tỉnh tăng từ 1.855 lên 2.043, số nhiệm vụ của cấp xã tăng từ 130 lên 938, tức khoảng 7,2 lần. Trong khi đó, tổng biên chế cán bộ, công chức của tỉnh giảm từ 6.643 xuống 3.889 người, đòi hỏi cần thiết phải thực hiện chính quyền số, ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý văn bản, thủ tục nhanh hơn.

Bế mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ, việc đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ góp phần tạo điều kiện để Cà Mau nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp.

Sau hợp nhất, Cà Mau đã có những bước tiến vững chắc. Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hạ tầng số về tới ấp, khóm; các nền tảng điều hành, dữ liệu dùng chung từng bước vận hành; chỉ số chính quyền số thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; nhiều mô hình như “Bình dân học vụ số”, “Trạm công dân số” lan tỏa tích cực. Những kết quả ấy càng đáng ghi nhận khi nền tảng công nghệ và khả năng tiếp cận của người dân còn nhiều hạn chế.

Những kết quả nghiên cứu, trao đổi tại Hội thảo cần tiếp tục được tổng hợp, chọn lọc và vận dụng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.