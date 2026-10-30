Xây dựng chính quyền điện tử hiệu lực, hiệu quả

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Nam Hải Lăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính. Đồng thời, ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch, quyết định thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác… để triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Theo đó, địa phương đã triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2026 với 36 nhiệm vụ; ban hành công văn về việc nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2026.

Riêng trong quý III/2026, xã đã thực hiện đúng hạn 11/15 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và 4 nhiệm vụ đang thực hiện. Công tác rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý được triển khai thường xuyên. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa TTHC theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Nam Hải Lăng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: N.B

Thực tế cho thấy, xã Nam Hải Lăng đã triển khai tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC với 100% thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND xã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Chỉ tính riêng từ ngày 9/6/2026 đến ngày 8/9/2026, địa phương đã tiếp nhận 3.304 hồ sơ TTHC. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 3.251 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn: 3.250 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99,96%. Cũng trong quý III/2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%; tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đạt 99,89%; tỉ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 100%.

Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được xã Nam Hải Lăng đặc biệt chú trọng. Đến nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và sử dụng xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, thực hiện ký số văn bản điện tử và gửi, nhận văn bản liên thông qua trục liên thông.

Trong quý III/2026, tổng số văn bản đi của HĐND và UBND xã được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử là 1.009 văn bản, đạt 99,7%. Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Chị Bùi Thị Lâm, thôn Đông Sơn, xã Nam Hải Lăng cho biết: “Tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng để làm giấy phép hộ kinh doanh và được các cán bộ ở đây tiếp đón, hướng dẫn, phục vụ tận tình, chu đáo. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, khoa học, rút ngắn thời gian nhận kết quả so với trước đây khiến tôi rất hài lòng”.

Qua 2 năm thực hiện cải cách hành chính, xã Nam Hải Lăng đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân trên địa bàn.

“Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Nam Hải Lăng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung thực hiện cải cách hành chính; đồng thời quán triệt nghiêm túc tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC. Xã cũng đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của cấp trên; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ chú trọng công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ngày càng hiệu lực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng Nguyễn Dương Thanh Bình cho biết.