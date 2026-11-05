Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Cán bộ xã Nà Tấu tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng.

Ngay sau khi thành lập, xã Nậm Kè nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và đưa hoạt động quản lý, điều hành đi vào nền nếp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, tạo cơ sở để bộ máy chính quyền mới vận hành thống nhất, thông suốt.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, xã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, gần dân, sát dân; chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, trách nhiệm, hoạt động thông suốt, hiệu quả và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Bộ máy tại 45/45 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm thực hiện liên tục nhiệm vụ chính trị, không để gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, từng bước đổi mới phương thức phục vụ theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Xã Mường Ảng hiện có 405 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đang còn hiệu lực. Trong đó, 296 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 109 thủ tục được cung cấp trực tuyến một phần, tạo thuận lợi để người dân, tổ chức chủ động tiếp cận, tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. 9 tháng đầu năm 2026, Mường Ảng tiếp nhận 985 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến trước hạn đạt 100%. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 18/18 điểm.

Bà Đỗ Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Ảng cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Qua đó, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch”.

“Tôi thấy việc giải quyết thủ tục hành chính hiện nay thuận tiện hơn rất nhiều. Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể từng bước, nhất là khi thực hiện thủ tục trên điện thoại và dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, người dân không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian, công sức. Những thay đổi này giúp chúng tôi tiếp cận dịch vụ hành chính dễ dàng hơn”, anh Lò Văn Tỉnh, bản Cói Bánh, xã Mường Ảng chia sẻ.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Điện Biên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời phát huy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền các cấp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được tăng cường, quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hóa, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh góp phần nâng cao đời sống nhân dân. GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước đạt 23.721 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III tăng 11,67%. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, đến ngày 23/10 đạt 123,61% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 22/10 đạt 75,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án và khơi thông nguồn lực phát triển.

Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, Điện Biên đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ sẽ là nền tảng để chính quyền cơ sở không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.