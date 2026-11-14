Xây dựng chính quy từ những mô hình thiết thực tại Trung đoàn 335

Giữa tiếng động cơ trực thăng rền vang trên sân bay, có những người thầy không đứng trên bục giảng mà trực tiếp truyền thụ tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh cho học trò ngay trong từng chuyến bay. Đại tá Nguyễn Văn Lai, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) là một trong những người thầy như vậy. Hơn hai thập kỷ gắn bó với bầu trời, anh luôn tận tụy với nghề, hết lòng vì sự nghiệp đào tạo các thế hệ phi công quân sự.