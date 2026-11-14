Xây dựng chính quy từ những mô hình thiết thực tại Trung đoàn 335
Một buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4… Đây là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị. Sau mỗi tình huống, cán bộ tuyên truyền gợi mở để bộ đội cùng phân tích, nhận diện hành vi đúng, sai và cách xử lý.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/cau-lac-bo-chien-si/xay-dung-chinh-quy-tu-nhung-mo-hinh-thiet-thuc-tai-trung-doan-335-64858