Xây dựng Chiềng Sinh trở thành điểm sáng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế tư nhân

Nông dân bản Nà Sáy, xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) chăm sóc cây mắc-ca. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự hội nghị, có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo của xã Chiềng Sinh, ngay khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân xã đã phân công các cơ quan, đơn vị, trường học phụ trách, hỗ trợ từng bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển cây mắc-ca và cây cà-phê. Chiềng Sinh đã huy động hơn 1.960 lao động, gồm: lực lượng vũ trang, dân quân, công chức, viên chức, giáo viên và lao động của các hộ dân tham gia hàng chục nghìn ngày công giúp nhân dân đào hố, trồng cây với khối lượng đất, đá đào lên tới gần 173.000m³.

Đồng chí Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh báo cáo các kết quả nổi bật xã Chiềng Sinh đạt được sau một năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sau một năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, Chiềng Sinh đã hoàn thành trồng mới 860ha cây cà-phê (trong đó 718,8ha dự án; 141,2ha người dân tự đầu tư) nâng tổng diện tích cà-phê toàn xã lên 1.184,1ha.

Riêng diện tích cà-phê trồng mới trong năm 2026 gấp 2,6 lần tổng diện tích cà-phê của toàn xã triển khai từ năm 2025 trở về trước. Với mắc-ca, trong năm 2026 Chiềng Sinh đã hoàn thành trồng mới 400ha trồng xen cà-phê, (đạt 100% kế hoạch tỉnh giao), nâng tổng diện tích mắc-ca toàn xã lên 979ha.

Đồng chí Lê Thành Đô (người ngồi giữa), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên dự hội nghị tại xã Chiềng Sinh. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng trong năm qua, Chiềng Sinh đã hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty Cổ phần Du lịch và Nông nghiệp Công nghệ cao Điện Biên hoàn thiện hồ sơ cho Công ty thuê đất; tạo điều kiện để Công ty trồng mới hơn 300ha mắc-ca. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án; tiếp tục rà soát, giới thiệu quỹ đất bảo đảm quy mô vùng lõi hơn 2.400ha, từng bước hình thành vùng nguyên liệu mắc-ca tập trung quy mô lớn, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn.

Nông dân xã Chiềng Sinh chăm sóc cây mắc-ca được trồng từ năm 2023. (Ảnh: LÊ LAN)

Chủ động thực hiện và phát huy vai trò chủ thể sản xuất nông nghiệp ở địa phương, riêng hai dự án liên kết cà-phê và mắc-ca trồng xen, nhân dân đã chủ động đối ứng 39 tỷ đồng (chiếm 56,5%) tổng nguồn lực thực hiện hai dự án. Đây là chuyển biến rất đáng trân trọng, từng bước chuyển từ tư duy trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước sang chủ động tham gia phát triển sản xuất.

Cùng với việc mở rộng diện tích trồng mới cà-phê, mắc-ca, Chiềng Sinh đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký sản xuất gắn với vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp; thành lập và duy trì 6 hợp tác xã nông nghiệp. Trong phát triển kinh tế tư nhân, xã đã hỗ trợ thành lập 1 doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn; duy trì hơn 200 hộ kinh doanh, đồng thời chủ động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai vùng lõi mắc-ca và nhà máy chế biến.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị xã Chiềng Sinh. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Đảng ủy, chính quyền xã Chiềng Sinh trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, khẳng định: Chiềng Sinh đã rất nỗ lực trong một năm qua để thực hiện đồng thời ổn định tổ chức theo mô hình hoạt động mới, vừa xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân và đạt nhiều kết quả rất nổi bật.

Đồng chí Hà Cầm Hồng (đầu tiên bên trái) cùng các đồng chí lãnh đạo xã Chiềng Sinh kiểm tra tiến độ sinh trưởng của cây cà-phê mới trồng trên địa bàn xã. (Ảnh: LÊ LAN)

"Kết quả thực tiễn ở Chiềng Sinh cho thấy, nghị quyết của Đảng chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, có địa chỉ, có kết quả và tạo được chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân", đồng chí Lò Văn Cương nhấn mạnh.

Mong muốn Chiềng Sinh trở thành điểm sáng về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế tư nhân, đồng chí Lò Văn Cương đề nghị, thời gian tới, Chiềng Sinh cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, vùng nguyên liệu; ưu tiên thực hiện các công trình trực tiếp làm giảm chi phí sản xuất và thu hút đầu tư. Đồng thời, phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý dữ liệu vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

Đồng chí Lò Văn Cương cho rằng, khi Chiềng Sinh thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế tư nhân sẽ không chỉ tạo chuyển biến cho một xã, mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu lớn của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ "Phát triển Điện Biên theo hướng xanh, thông minh, bền vững"; phát huy mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân và khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao giá trị sản xuất và đời sống nhân dân.